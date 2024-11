Milei en el Meta Day Argentina: «No dejen que los Estados se hagan cargo de las criptomonedas»

El evento organizado por la red social propiedad de Mark Zuckerberg, que con un mensaje grabado estuvo presente para la ocasión, se realiza a lo largo de la jornada de hoy en Buenos Aires. El presidente Javier Milei dijo presente en el Meta Day Argentina, recuperó parte de su discurso más disruptivo, y dejó algunas pistas en materia de política económica.

La intervención del mandatario argentino duró apenas 13 minutos, y estuvo enfocada principalmente en el rol esencial de la tecnología para motorizar el crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad. Desde ese lugar abordó su particular lectura de la historia argentina, volvió a denostar a los periodistas, y dejó algunas definiciones resonantes.

Desde ese lugar abordó su habitual y particular lectura de la historia argentina. Expresó en ese sentido que la tecnología permitió reducir el poder de tres monopolios: el de la información, el de la moneda, y el fiscal.

“Los individuos del mundo se cansaron de señoreaje impuesto a dedo por los burócratas de turno, y comienzan a usar medios de cambio autónomos del poder central”, afirmó Milei frente a un auditorio especialista en tecnología en referencia a la irrupción de las criptomonedas.

“Hoy un ciudadano argentino puede decidir tributar en Estados Unidos, Paraguay o Uruguay sin problema, escapando a las fauces cleptómanas de un Estado insaciable”. Presidente Javier Milei en el Meta Day Argentina

«No dejen que los Estados se hagan cargo y lleven adelante las criptomonedas», continuó. “Ya se apropiaron del papel moneda y nos estafan con la mayor estafa de la historia de la humanidad que son los bancos centrales”, agregó. “No dejen que el Estado meta la mano ahí, porque a partir de ahí nos van a convertir en esclavos”, arengó.

No es la primera vez que el mandatario denosta el Estado, pero sorprende la afirmación en tercera persona, como si no fuera él mismo el conductor de un Estado soberano. No obstante, la referencia apunta a una de las grandes polémicas de la política económica global: si conceptualmente los Estados deben regular la emisión de criptomoneda, y en caso afirmativo, si eso es verdaderamente posible.

"No dejen que los Estados se hagan cargo y lleven adelante las criptomonedas" 💬



❗️ Milei volvió a insultar a los bancos centrales y pidió que el sector privado maneje las criptomonedas. pic.twitter.com/U4IANGBX7c — El Destape (@eldestapeweb) November 12, 2024

Lejos de ser un comentario circunstancial, la alusión al “robo” que realiza el Estado, fue el núcleo del discurso. Al hablar sobre la “libertad fiscal” que ofrece la tecnología indicó que “hoy un ciudadano argentino puede decidir tributar en Estados Unidos, Paraguay o Uruguay sin problema, escapando a las fauces cleptómanas de un Estado insaciable”.

En materia de política económica afirmó que es “atrayendo el capital y no combatiéndolo que se prospera”, y dejó una pista del perfil de política económica hacia adelante: “entiendo que es a través de la baja de impuestos y no de devaluaciones espurias, que empobrecen a la población, que se logra competitividad”, afirmó.

La traducción es sencilla: el gobierno no tiene en sus planes devaluar el tipo de cambio oficial y está convencido de sostener el crowling peg del 2% mensual, pese al notorio atraso en lo que va de 2024, cuando el dólar oficial avanzó un 18% frente a una inflación acumulada del 100% en los primeros nueve meses del año.

"Estados Unidos nos está copiando el modelo"



Javier Milei dijo que "la carrera fiscal es igual de importante que la carrera espacial o la armamentística" y contó que "Elon Musk tiene conversaciones con Federico Sturzenegger para ver cómo desregular la economía estadounidense". pic.twitter.com/vAOAJ8Hf5R — Corta 🏆 (@somoscorta) November 12, 2024

Por último, insistió con que Estados Unidos está copiando el modelo argentino y que “Elon Musk tiene conversaciones con Federico Sturzenegger para ver cómo desregular la economía estadounidense” y anticipó que “quedan todavía pendientes 3.200 reformas estructurales más”, que “si los argentinos nos acompañan, en las urnas, vamos a hacer, de Argentina, el país más libre del mundo” y que “dentro de 20, 30 o 40 años a más tardar, Argentina va a ser la máxima potencia mundial”.

No me quiero casar

Un momento colorido se dio en el inicio del breve discurso de Javier Milei en el Meta Day Argentina, cuando el presidente hizo una referencia a su actual pareja Amalia «Yuyito» González, y pareció sugerir que la diva pretende casamiento, cosa que a la que el mandatario parece no estar dispuesto.

«Se estima que los humanos llevamos aproximadamente 300,000 años en esta tierra, de los cuales 290,000 fuimos cazadores recolectores, viviendo en harapos, sin ingeniería, ni agricultura, mucho menos escritura», introdujo Milei el discurso.

"Si cazo sobrevivo, si no, me muero. Refuerzo que es con 'z', algunos contratos me dan un poco de aversión"



Javier Milei dijo que "cuando los lazos son fuertes, no se necesitan contratos" y se refirió a su pareja, 'Yuyito' González: "Está en la tele así que no me escuchó". pic.twitter.com/3cT8JHgj6U — Corta 🏆 (@somoscorta) November 12, 2024

«Era una vida basada en el instinto de supervivencia más básica del reino animal, si cazo sobrevivo, si no cazo me muero de hambre. Igual refuerzo que es con z, digo yo porque hay algunos contratos que me dan, un poco, de aversión», agregó entre risas el presidente.

La referencia a su pareja fue evidente, y de hecho admitió «por suerte está en la televisión y no me vio, aunque ya se va a enterar. Cuando los lazos son fuertes, no se necesitan contratos», confirmó su negativa a visitar en pareja el registro civil.