Milei recortó un 88% los envíos de fondos a las provincias en febrero

El presidente Javier Milei expresó en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, su voluntad de acercar posiciones con los gobernadores, con quien ha mantenido una tortuosa relación en los casi 100 días que lleva su mandato.

Mientras tanto, la tijera no se detiene sobre el envío de fondos: el ajuste en el envío de fondos de Nación a las provincias, alcanzó el 88% en el mes de febrero. Así surge de un informe publicado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

El presidente invitó a los mandatarios provinciales a un convite en el mes de mayo en la provincia de Córdoba, a fin de establecer 10 puntos de acuerdos básicos titulados «Pacto de Mayo». Al mismo tiempo, el gobierno estableció que como «gesto de buena voluntad» los gobernadores debieran aceptar la totalidad de la Ley Omnibus.

Como moneda de cambio, el ministro de economía Luis Caputo convocó a los ministros de economía de las provincias a fin de negociar un paquete de alivio fiscal con aquellos que acepten la Ley Bases. El meollo de la discusión pasa por la restitución del Impuesto a las Ganancias, que significó un baja de fondos coparticipables de más de $140.000 millones para las provincias.

Durante enero y febrero, el recorte en el envío de Transferencias No Automáticas (TNA) llega al 90,8% interanual en términos reales.

Con ese telón de fondo, la noticia es que el torniquete financiero que estableció la gestión Milei sobre las provincias, no se detiene. El informe de IARAF estipula que «en febrero de 2024 las provincias recibieron $18.250 millones (crédito pagado), lo que implica una caída interanual nominal de 55,0% y una caída real de 88%. Si se considera el gasto devengado, se observó una suba nominal del 26,2% y una caída real del 67%».

El punto es especialmente sensible en relación a las Transferencias No Automáticas (TNA), las cuales Nación envía a las provincias por fuera de los fondos coparticipables, y de las cuales suelen depender programas, asistencias, e incluso salarios en las provincias. La dinámica de recorte en el envío de fondos comenzó durante el primer mes del año, en el cuál muchas provincias directamente no recibieron fondos en concepto de TNA.

Si se considera el acumulado de enero y febrero para el conjunto de las provincias, el recorte en el envío de TNA llega al 90,8% interanual en términos reales. Un caso emblemático es el de la provincia de La Rioja, que no recibió un solo centavo en lo que va del año, con lo cuál el ajuste llega al 100%.

Los fondos retenidos corresponden a compromisos previamente asumidos por la Nación con las provincias. Según revela IARAF, el gasto efectivamente pagado fue de solo el 26% del gasto devengado en febrero, con lo cuál solo en el mes de febrero la Nación acumuló una deuda flotante de $51.175 millones.

En la misma línea, si se toma en cuenta el acumulado de los dos primeros meses del año, la deuda que la Nación acumula con las provincias ya asciende a $101.000 millones.