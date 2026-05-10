Nació en General Roca y afirma: «El mercado internacional nunca estuvo más cerca para cualquiera»

Para todos. El comercio exterior es una herramienta accesible y cercana en la región (Foto: Alejandro Carnevale).

Cada vez que una necesidad insatisfecha irrumpe en el mercado, trae junto con ella un cúmulo de procesos productivos que se desatan a medida que los agentes económicos detectan esa necesidad e innovan para satisfacerla.



Tal es la historia de una roquense, nacida y criada en la región, que identificó que a la cadena productiva virtuosa del Alto Valle le faltaba un eslabón: el de la articulación del comercio exterior. Daniela Flores es Licenciada en Comercio Exterior, recibida en la Universidad de Río Negro, con sede en la ciudad de Villa Regina.



No obstante, su vocación nació mucho antes de alcanzar su título de grado, y fue forjándose junto a su recorrido profesional en diferentes empresas de la región con anclaje en el mercado internacional.



La trayectoria profesional de Flores inició en Humberto Canale, tanto para la bodega como para la fruticultura, y en ese lugar pudo palmar de primera mano el proceso de inserción en el mercado internacional, sus requerimientos documentales y logísticos, así como el potencial de la región para trascender fronteras afuera del país.

En acción. La logística y administración del comercio exterior, clave en la Patagonia.



El recorrido la llevó luego a Bodega Chacra en la localidad de Mainqué, justo en el momento en que su varietal Pinot Noir había sido galardonado en el exterior, lo que representó todo un nuevo desafía en cuanto al posicionamiento de la marca en el mercado internacional.



Más tarde recaló en Cipolletti, como responsable de comercio exterior en Tres Ases, otro de los grandes jugadores de la fruticultura regional.

En todo ese trayecto, Daniela pudo no solo conocer los pormenores de la operación, sino también el hecho de que el mercado externo está mucho más cerca de lo que parece, sin importar la escala o el tamaño del negocio.



“Existe la idea errónea de que importar o exportar está reservado solo a los grandes jugadores. Sin embargo el comercio exterior es más accesible que nunca para todo el que tenga necesidad de incursionar con su producto en otro país o para quien necesita traer un insumo o producto de forma directa desde el exterior”, explica Flores.



Pero por sobre todas las cosas, lo que apasiona a Daniela, es la posibilidad que existe por estos días de gestionar desde la ciudad de General Roca la administración, el registro, la documentación o la logística de una operación de comercio exterior.

«Hoy en día es posible gestionar desde la ciudad de General Roca la administración, el registro, la documentación o la logística de una operación de comercio exterior». Daniela Flores



Por desconocimiento o prejuicios en relación a la envergadura de este tipo de transacciones, quienes necesitan comprar o vender desde el exterior suelen creer que necesitan acudir a Buenos Aires, o más cerca, a Neuquén, donde al calor de Vaca Muerta, se ha generado un enorme ecosistema de comercio exterior. “El depósito que existe en Neuquén es imponente, pero está muy atravesado por todo lo relacionado a Vaca Muerta. Y lo cierto es que no todo es energía”, explica Daniela.

Desde la Patagonia al Mundo

A tono con el contexto de apertura que atraviesa la macroeconomía nacional y movilizada por la cantidad de consultas que comenzó a recibir de personas que necesitaban incursionar en el comercio exterior y buscaban asesoramiento, Flores decidió dar un paso clave y abrir su propio estudio de comercio exterior.



“Hoy con base en General Roca asesoramos y acompañamos el proceso de quienes necesitan acceder al comercio exterior, nos involucramos con cada caso, conocemos en detalle el sector en que se desempeña, y encontramos los mecanismos más adecuados para hacer posible la operación, tanto en su faceta administrativa como financiera, sanitaria y/o logística” relata y explica Daniela .

“Existe la idea de que importar o exportar está reservado solo a los grandes. Sin embargo el comercio exterior es más accesible que nunca sin importar la escala o el tamaño del negocio”. Daniela Flores



Importar una máquina, un insumo médico, agrícola o industrial, o un dispositivo especializado, es posible de forma directa, sin intermediarios, y sin escalas desde el origen hasta General Roca y el Alto Valle. A eso ha dedicado su vocación Flores.



Asimismo, el acceso al mercado internacional para un sinnúmero de productos regionales que aún no han trascendido las fronteras argentinas, está al alcance de la mano.



En alianza estratégica con colegas y especialistas de Mendoza, Flores ofrece desde General Roca a los actores de la economía local, la chance de sumergirse en el inmenso océano de posibilidades que ofrece el comercio exterior con la tranquilidad de contar con el asesoramiento adecuado y el acompañamiento profesional desde principio a fin del proceso.