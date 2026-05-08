Fitch mejora la calificación de Argentina: qué significa y por qué es importante

Lucía Narbaits (PIN Capital)

El martes al cierre del mercado se conoció una noticia relevante para la economía argentina: la calificadora Fitch Ratings decidió subir la nota de la deuda soberana del país desde CCC+ a B-, con perspectiva estable.



A simple vista puede parecer un dato técnico, pero detrás de esa decisión hay una señal importante sobre cómo el mundo financiero empieza a percibir a la Argentina.

Para entender su impacto, primero hay que responder una pregunta básica: ¿qué es una calificadora de riesgo?

Se trata de empresas que analizan la capacidad de un país —o de una empresa— para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones de deuda.



En función de ese análisis, asignan una nota que funciona como referencia para los inversores a nivel global. Cuanto mejor es la calificación, menor es el riesgo percibido y, en general, más bajo es el costo de financiamiento – dividiéndose en Grado de Inversión (AAA a BBB-) y Grado Especulativo (BB+ a D).

Argentina muestra avances en variables clave como el orden fiscal, la balanza externa, la consolidación del ancla fiscal, una mayor fortaleza política tras las elecciones legislativas de octubre de 2025 y el avance de reformas estructurales. Todo ello influye en la mejora de la calificación.



En ese sentido, la mejora anunciada por Fitch implica que, según su evaluación, Argentina muestra avances en variables clave como el orden fiscal, la balanza externa y la capacidad del gobierno para sostener su programa económico.



Entre los factores destacados por la calificadora aparecen la consolidación del ancla fiscal, una mayor fortaleza política tras las elecciones legislativas de octubre de 2025 y el avance de reformas estructurales en áreas como el mercado laboral, la minería y la desregulación.



Otro punto relevante es la mejora en la posición externa. El crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras, junto con mayores perspectivas de ingreso de divisas provenientes del agro, permiten proyectar una acumulación de reservas más sólida a lo largo de lo que resta del año 2026.



De hecho, Fitch estima que las reservas brutas podrían alcanzar los 52.700 millones de dólares hacia fin de año.



Las perspectivas tras la mejora en la calificación argentina

Ahora bien, la mejora en la calificación recibida esta semana no implica que Argentina haya dejado atrás sus problemas.



El país sigue dentro del rango especulativo —es decir, niveles de alto riesgo— y la propia agencia advierte sobre factores que continúan generando incertidumbre para los inversores, como la fragilidad de las reservas, la inflación todavía elevada y el historial de volatilidad macroeconómica.



Aun así, el movimiento no es menor. La suba a B- deja a Argentina a un escalón de la calificación B que había alcanzado en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, antes de la crisis cambiaria de 2018 y el posterior default de 2020.



La comparación sirve como referencia, pero también como advertencia: mejorar la nota es un paso importante, sostenerla en el tiempo es el verdadero desafío.

En el plano regional, Argentina todavía se encuentra rezagada.



Países como Brasil (BB) y México (BBB-) que mantienen calificaciones varios escalones por encima, dentro de niveles más cercanos al grado de inversión, lo que les permite acceder a financiamiento internacional en mejores condiciones.

La suba a B- deja a Argentina a un escalón de la calificación B que había alcanzado en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, antes de la crisis cambiaria de 2018 y el posterior default de 2020.



Esta brecha refleja no solo diferencias en las variables macroeconómicas actuales, sino también en la credibilidad y consistencia de las políticas a lo largo del tiempo.



En términos de mercado, este tipo de noticias suele tener impacto directo sobre los activos financieros.

Una mejora en la calificación tiende a favorecer a los bonos soberanos y acciones argentinas ya que reduce la percepción de riesgo y mejora el apetito de los inversores.

En esa misma línea, puede contribuir a una baja del riesgo país y, de forma indirecta, a una mayor estabilidad en el tipo de cambio.

El impacto inicial en el mercado

El miércoles en la apertura la reacción inicial de los bonos soberanos fue más bien moderada. Si bien se esperaba una apertura con subas más marcadas tras la mejora en la calificación, lo que se observó el miércoles fue un comportamiento dispar entre los distintos tramos de la curva soberana.

Los bonos argentinos —tanto los ley local (AL) como los ley extranjera (GD) y los más cortos como los AO— no reaccionaron de forma homogénea.

Dato 2,5% La suba máxima inicial en el tramo largo de la curva de bonos soberanos tras la mejora en la calificación de Fitch a la Argentina.



El tramo largo de la curva mostró mayores subas de hasta 2.5%, con variaciones más visibles en precios, mientras que los bonos de corto plazo se mantuvieron más estables con subas de entre 0.2%-0.6%.

Esta dinámica no es casual. Los bonos largos son más sensibles, en cambio, los bonos más cortos tienen flujos más cercanos y, por lo tanto, presentan una mayor rigidez en sus precios.



Por su parte las acciones argentinas presentaron fuertes subas el día miércoles, con el sector bancario liderando con rendimientos intradiarios de hasta 8% seguidos por el sector energético.

El jueves en tanto, se acabó la euforia y fue una jornada más tranquila para la renta variable, lo que revela la necesidad de interpretar a largo plazo la noticia financiera más relevante de la semana.