Neuquén presenta su identidad vitivinícola en Expo Vinos & Negocios 2026

Por Sergio Landoni



El 27 de mayo, en Puerto Madero, Neuquén volverá a mostrarse como región vitivinícola en uno de los principales escenarios profesionales del vino argentino. Pero esta vez hay un matiz diferente: la provincia llegará en bloque, junto a bodegas neuquinas, dentro de una propuesta que busca integrar vino, gastronomía, turismo e identidad territorial.

No se trata de una feria pensada para el consumidor final. Expo Vinos & Negocios, que se desarrollará el 27 y 28 de mayo en el Alvear Icon Hotel de Buenos Aires, es uno de los encuentros más relevantes del sector: importadores, distribuidores, hotelería, gastronomía, vinotecas, sommeliers y medios especializados se reúnen allí para generar vínculos comerciales, detectar tendencias y observar hacia dónde se mueve hoy el mapa del vino argentino.

Y en ese mapa, Neuquén tiene algo propio para contar. El gran desafío del vino argentino ya no parece estar solamente en la variedad, sino en el origen. Y ahí Neuquén tiene algo singular: una vitivinicultura atravesada por el viento, la amplitud térmica, la luz patagónica y un paisaje que condiciona no solo el vino, sino también la experiencia de quien lo visita.

Porque el vino neuquino no se explica solamente desde la botella. Se entiende también desde el paisaje que lo rodea, la gastronomía regional, la hospitalidad, las rutas del vino y un enoturismo que en los últimos años comenzó a consolidarse como una experiencia cada vez más valorada dentro de la oferta turística provincial.

Por eso, la participación neuquina en Vinos & Negocios 2026 no buscará mostrar únicamente vinos. También intentará transmitir una idea más amplia: la de un destino donde naturaleza, gastronomía y vitivinicultura empiezan a dialogar cada vez con más fuerza.

En el espacio neuquino convivirán no solo etiquetas y bodegas, sino también una narrativa de territorio que buscará proyectar a la provincia como una experiencia integral. Desde los vinos de San Patricio del Chañar, principal polo vitivinícola neuquino, hasta nuevas expresiones que comienzan a emerger en otras zonas de la provincia, la propuesta intentará mostrar diversidad, identidad y una mirada de futuro.

La presencia neuquina en este escenario representa además una oportunidad para seguir consolidando una vitivinicultura que logró posicionarse por condiciones naturales diferenciales: clima frío, amplitud térmica, gran insolación, viento constante y vinos de perfil fresco, equilibrado y con marcada expresión territorial.

Como parte de la agenda prevista, se desarrollará además una masterclass dedicada al vino neuquino y su identidad territorial, orientada a compradores, comunicadores, sommeliers y referentes del sector, con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre el perfil diferencial de los vinos de la provincia y su creciente vínculo con la gastronomía y el turismo.

La participación en Expo Vinos & Negocios formará parte de una agenda más amplia impulsada por NeuquenTur en Buenos Aires, que incluirá además workshops, rondas de negocios y acciones promocionales vinculadas al turismo provincial.

Hay algo que empieza a quedar claro: el vino neuquino ya no busca solamente ser reconocido por su calidad. También comienza a construir algo más difícil y valioso en el tiempo: una identidad propia, capaz de contar una historia donde vino, paisaje y experiencia empiezan a hablar un mismo lenguaje.