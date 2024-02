Pablo Tigani: “Hemos naturalizado que el presidente le diga asesina a una mujer y luego la designe ministra”

En apenas dos meses Javier Milei ha extremado los antagonismos en un país que se divide entre la crisis y el clamor por respuestas inmediatas. El doctor en economía Pablo Tigani dialogó con PULSO y brindó su mirada.

PREGUNTA: ¿Qué opina de la política de precios de Milei?

RESPUESTA: El dato de inflación es una locura. Esta gente duplicó en un mes la inflación de 12 puntos, que fue el máximo mensual del gobierno anterior. Duplicaron la inflación y redujeron los ingresos fijos 50 puntos en 60 días. Liberaron todos los precios de la economía para que sea la ley del gallinero. Que el zorro liberal se coma libremente a las gallinas liberales. Abrieron la puerta del gallinero y dijeron: “son todos libres”. El problema es que las gallinas no se pueden defender del zorro. Son precios que duplican a los de Estados Unidos, con un quinto de los ingresos de alguien que vive en Estados Unidos. Un par de zapatillas a u$s 100. Pero allá un sueldo mínimo promedio es de u$s2.500. Acá es de u$s 500.

P: Milei había anticipado que iba a realizar un ajuste feroz para cortar la emisión, pero ¿cómo interpreta la liberación absoluta y simultánea de todos los precios, las tarifas y el dólar?

R: Es que son un gobierno de dogmáticos. Milei es un dogmático ¿Cómo termina siempre el discurso? “¡Viva la libertad carajo!”. Es la imagen de un extremista que tiene un chaleco de bombas y se inmola al grito de “¡Por Alá!”. Y ojo que no es un problema de Milei, es un problema de los extremos. Myriam Bregman tiene el mismo problema. Uno escucha el diagnóstico que hace Bregman del escenario, y hay pocos que describan la crisis con tanta lucidez. Pero al momento de la praxis, apela al leninismo y da respuestas propias de una revolución anacrónica que fue aniquilada si tirar un solo tiro.

Ni la ley ni el DNU son viables. Debieran ser rechazados de plano tanto la ley como el DNU y enseñarle a este señor que tiene que respetar las instituciones de la República. Que hay tres poderes. El presidente está actuando como si fuera un monarca.

P: ¿Qué opina de la carta de Cristina Fernández?

R: Hace una buena descripción de los periodos de crisis. Dónde se inician y dónde terminan. Creo que fue una buena idea citar en la infografía a Orlando Ferreres. Pero fue un error no mencionar quién es Orlando Ferreres: Viceministro de Economía de Carlos Menem que pone en marcha el plan Bunge y Born, y que hizo lo mismo Milei en los últimos dos meses.

P: ¿Encuentra algún otro valor en el documento?

R: Hace otra cosa muy buena Cristina. Contextualiza, cosa que los dogmáticos nunca hacen. Describe el ‘89 de Menem, la caída del muro de Berlín, el consenso de Whashington. Entonces dice, “esta gente quiere hacer en una época distinta, lo mismo que hizo Menem hace 30 años atrás”. Casi nadie contextualiza. En general los analistas empiezan el diagnóstico preguntando por el gobierno de Alberto Fernández. No, esperá, vamos a los cuatro años de Macri y después hablamos de Alberto Fernández y le pegamos a él. Y hablemos de Cristina también. Cristina habla de la financierización de la economía pero no tuvo coraje político para hacer una reforma financiera. Ni ella ni Néstor. Acierta en la carta cuando señala que la dolarización es irreversible. Justamente por lo que te decía. Milei quiere ser Menem, pero no es Menem, y el contexto internacional no es el mismo. Quiere ser Trump, pero Trump es nacionalista y proteccionista, no anarcocapitalista.

P: ¿Qué es lo más grave del DNU y la ley ómnibus?

R: Lo peor que se puede hacer con el DNU es seccionarlo. La violación al artículo 29 de la Constitución. A partir de ahí está todo mal. En el mismo DNU te mete una reforma constitucional, una reforma al Código Penal y una reforma del Código Civil. Es impresentable. Desde mi punto de vista, ni la ley ni el DNU son viables. Debieran ser rechazados de plano tanto la ley como el DNU y enseñarle a este señor que tiene que respetar las instituciones de la República. Que hay tres poderes. Nosotros no elegimos solamente Presidente. Yo elegí diputados y quiero que los escuche. Está actuando como si fuera un monarca. Si fuéramos una democracia parlamentaria, una monarquía parlamentaria, macanudo. Pero ni eso es. Es un absolutista. Cree que es Luis XIV.

Jamás escuché ni siquiera a un militar decirle “zurdos de mierda” a la gente siendo Presidente de la Nación, o amenazando a los gobernadores. Y nosotros lo estamos naturalizando, como si eso fuera “lo normal”.

P: ¿Qué opina del perfil beligerante del Presidente?

R: Hemos naturalizado a un presidente de la Nación que le dijo al Papa que era el representante del maligno en la tierra y lo va a visitar a la Santa Sede. Que le dijo a una mujer que era una asesina terrorista que ponía bombas en jardines de infantes y luego la nombra Ministra de Seguridad. Que acusó a Caputo de ser un broker que se había fumado los u$s 15.000 millones que mandó el FMI en 2018 y ahora lo nombró Ministro de Economía. Que hizo una campaña política basada en el recorte a la casta y lo primero que hizo fue incorporar la casta al gobierno. Está a la vista que tiene una patología severa. Jamás escuché ni siquiera a un militar decirle “zurdos de mierda” a la gente siendo presidente de la Nación, o amenazando a los gobernadores. Y lo estamos naturalizando, como si eso fuera “lo normal”. Que hubiera pasado si Cristina Fernández hubiera dicho alguna de las cosas que dijo Milei.

P: El dólar ya queda atrasado 60% en marzo ¿van a dolarizar?

R: Probablemente tienen una buena excusa como para dolarizar arriba ¿no? Para dejar que todo flote. En este momento el dólar blue está quieto porque toda la clase media está vendiendo dólares para pagar sus cuentas. El dólar blue se nutre básicamente de la clase media, que está des ahorrando porque le licuaron 50% del sueldo. De hecho, se están haciendo amplificar por algunos micrófonos internacionales. Forbes salió a pedirle a Milei que se apure. Van a decir que la dolarización la están pidiendo de afuera. Y la realidad es que lo que quieren hacer es dolarizar. Si lo pueden hacer, lo van a hacer.

Perfil

• Pablo Tigani es Doctor en Ciencias Políticas y Máster en Economía (Universidad de Belgrano).

• Fue CEO y asesor financiero en JVC, Panasonic y Banelco, especializándose en procesos de re estructuración de deuda.

• Fue Profesor de Análisis Económico en la Universidad Politécnica de Madrid y hoy ejerce como Profesor del MBA en UADE.

• Fundador y CEO de la Consultora Hacer.