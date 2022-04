Análisis: bono y nuevo impuesto, un precario equilibrio

El ministro Martín Guzmán está intentando hacer equilibrio entre las demandas que le reclama cierto sector del Gobierno y las metas económicas que le exige el FMI para todo este año. Busca alguna forma de ganar más tiempo para encontrar herramientas que le permitan continuar con su plan económico, sin romper con ninguna de las dos alianzas mencionadas. Es un objetivo bastante complicado de cumplir.

Por un lado, en medio de este salto inflacionario que sufre el país, no son pocos los empresarios que ya recortaron sus proyecciones de crecimiento para los próximos meses. Y, en este contexto, la recaudación podría verse resentida afectando las metas fiscales acordadas con el Fondo. Paralelamente, Guzmán se reúne con Cristalina Georgieva para evaluar la posibilidad de imprimir cambios en el acuerdo firmado hace solo unas semanas. En principio, ya se sabe que la inflación es uno de los puntos que debe ser modificado ya que las pautas iniciales son incumplibles.

Por otro lado, está la interna del oficialismo que no da respiro. Y no pocos son los que aseguran que las medidas anunciadas por el Gobierno, que tienden a mitigar la pérdida del poder adquisitivo para no frenar el consumo, tendrán sus fuertes críticas desde el kirchnerismo por ser insuficientes.

Queda saber cómo será el aporte extraordinario que deberán hacer las empresas para financiar estos nuevos gastos y cuándo se anunciarán las verdaderas reformas de fondo que necesita el país para controlar la inflación.