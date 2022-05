Hernán Lacunza: «Me contentaría si de acá a 2023 el Gobierno minimiza los riesgos»

Hernán Lacunza, exministro de Hacienda de Mauricio Macri y actual director de Empiria Consultores, expresó hoy que lo pondría contento que el Gobierno de Alberto Fernández pudiera “minimizar los riesgos” que existen a nivel macroeconómico. Según él, eso es lo que permitirá pensar en una recuperación económica estable. Sin embargo aclaró que se necesitan reformas estructurales en el país.

Lacunza reflexionó que la Argentina en los últimos cincuenta años creció medio punto en su PIB per cápita cuando Chile lo hizo en 2,5 puntos. “El sueño alfonsinista de que con la Democracia se come, se educa y se cura no se cumplió”, comentó Lacunza al participar de la cuarta edición del seminario “Democracia y Desarrollo” organizado por el Grupo Clarín, que se desarrolló este martes en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires Malba.

Para el economista, el populismo es un problema de demanda. “Demandamos populismo. Los de bajos ingresos somos adictos al déficit. Los de ingresos menores, planes; los de ingresos medios, subsidios a las tarifas; y los de ingresos altos quieren tasas subsidiadas. ¿La política se adapta a esa demanda? Claro, queremos que nos voten”, dijo.

Lacunza dijo que él y el espacio político que integra, Juntos por el Cambio, aprendió en el Gobierno de Mauricio Macri que “la macroeconomía manda”. “Podemos hacer todo lo micro, pero si el dólar es un barrilete, se lleva todo puesto”, reconoció el economista que fue ministro de Economía en el final del gobierno de Mauricio Macri.

Lamentó que la Argentina nunca haya intentado tener equilibrio fiscal consistente y duradero por varios años. Aclaró que no hay ninguna fórmula que señale cuál es el gasto público óptimo. “Lo que está claro es que no se puede gastar 40 y recaudar 30″, indicó y sostuvo que a todos les gusta jubilar gente, pero advirtió que el sistema laboral está roto.

“Lo que está diciendo ese proyecto que está en el Congreso es que en diez años los impuestos van a ser más altos”, expresó. Y dijo que se pondría contento si el Gobierno actual pudiera de acá al final de su mandato “minimizar los riesgos”. Por otro lado, a futuro habrá que reformar la estructura tributaria y el marco laboral para que las empresas puedan contratar más trabajadores.

Expresó también que la recuperación del salario real se dará solo con aumento de la productividad, porque la magia no existe. “La recuperación del salario real es una consecuencia, como la deuda, como la pobreza, como la inflación”, dijo el economista y se inclinó porque la Argentina avance con reformas estructurales sin eufemismos.

Corresponsalía Buenos Aires