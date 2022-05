«Populistas somos todos, pero siempre con guita ajena», dijo Álvarez Agis

Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y actual director general ejecutivo de la consultora PxQ, sostuvo hoy que desde ambos lados de la “grieta económica” se están realizando propuestas que con inconsistentes con las posibilidades reales que hoy tiene el fisco argentino. «Populistas somos todos, siempre con guita ajena”, sostuvo.

Al participar de la cuarta edición del seminario “Democracia y Desarrollo” organizado por el Grupo Clarín, que se desarrolló este martes en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires Malba, el economista se focalizó en cómo se podría estabilizar la macroeconomía argentina, que consiste básicamente en corregir las cuestiones fiscales y monetarias.

“Por subestimar el problema en 2007; ignorarlo hasta 2015; equivocarlo en 2016; y volverlos a ignorar en 2019, hoy corremos el riesgo de que la inflación se transforme en un problema mayor, de otra naturaleza. Entonces, cualquier política monetaria que se quiera poner arriba de la mesa tiene que tener como principal objetivo bajar la inflación”, dijo Alvarez Agis.

El economista añadió que resolver el problema de la inflación en la Argentina llevará muchos años y más de un mandato de gobierno. “La última vez que dije esto en campaña me pidieron que me callara la boca”, comentó. También dijo que hay un problema en la moneda. “No hay que ir a soluciones mágicas: dolarización, metas de inflación, shock, expectativas. Hay que entender que una persona que depositó 100 dólares en el sistema financiero argentino en el año 92 hoy tiene 50 dólares, en Brasil hoy tiene 250 dólares”, expresó.

“Si queremos que el peso vuelva a ser una moneda de ahorro en alguna década futura, la tasa de interés tiene que remunerar al héroe que decide quedarse con pesos en el bolsillo”, dijo Alvarez Agis.

Por otro lado, comentó el problema en la Argentina es que “no se implementa con seriedad ninguna teoría económica”. Álvarez Agis se definió como un keynesiano que entiende la diferencia entre los pesos y los dólares. “¿Por la razón de no tener una moneda, tenemos que perder el instrumento fiscal? No, pero tenemos que decidir cuándo lo vamos a usar. En los últimos dos años, esto se debería haber usado solo en 2009 y en 2020″, dijo.

El director de PxQ hizo una cuenta: “Ingreso universal para 9 millones de personas; inclusión previsional para casi 1 millón de personas que no tienen todos los aportes; el aumento de tarifas; y adelantamiento del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, todo eso suma 3 puntos del PIB. Ahora, si uno suma baja de retenciones, baja de aportes y contribuciones y de bienes personales, suma lo mismo. Populistas somos todos, siempre con guita ajena”, comentó. En ese sentido, expresó que por cómo está la situación del fisco argentino, cada uno tratar de sacar una ventaja y a los diez minutos pedir que baje el déficit fiscal, es como mínimo inconsistente.

En otro orden, Álvarez Agis dijo que los subsidios en la Argentina alcanzarán este año los 15.000 millones de dólares, de los cuales 10.000 millones van a personas que pueden enfrentar el costo de los servicios de luz y gas. “Yo este mes pagué 576 pesos de luz, debería haber pagado 12.000″, dijo. “De los 15 mil millones de dólares en subsidios, los pobres reciben 5 mil millones. Estamos discutiendo si el agua moja”, sostuvo y agregó: “Me hago cargo de haber participado de un gobierno que dejó los subsidios en tres puntos del producto”.

Corresponsalía Buenos Aires