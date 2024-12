Qué dicen los dos economistas argentinos que citó Javier Milei para hostigar a la oposición

El presidente Javier Milei hizo un breve posteo el domingo, en el cual volvió a cargar contra la oposición en el marco de la discusión por el Presupuesto 2025. Las palabras del mandatario en su cuenta de X citan un paper publicado por dos economistas argentinos.

Se trata de Juan Pablo Nicolini y Tobías Martínez González, argentinos radicados desde hace años en los Estados Unidos y de vasta trayectoria académica. Ambos serán recibidos la semana que viene por el presidente en la Casa Rosada, en el marco del primer aniversario de gestión que se cumple el martes 10 de diciembre.

Los especialistas publicaron el mes pasado un documento de investigación titulado «Argentina at a crossroads» («Argentina ante una encrucijada») en la Quaterly Review del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, donde abordan la dinámica argentina en las últimas cinco décadas, y postulan cuál es la clave para el crecimiento sostenido de la economía nacional.

«A LOS DEGENERADOS FISCALES. El paper señala que el equilibrio fiscal mejora el PIB per cápita (por ende reduce la pobreza). Por ello, TODOS los políticos que lo único que hacen es trabajar por romper el equilibrio fiscal son los mayores enemigos de los argentinos de bien. CIAO!», twiteó Milei en la mañana dominical citando el documento para fundar sus conocidas críticas a la opocisión.

Qué dice el documento citado por Milei

El escrito académico de los economistas argentinos inicia comparando la performance del PBI per cápita argentino durante la segunda mitad del Siglo XX y el inicio del Siglo XXI, en relación a la dinámica de la misma variable en Estados Unidos y Europa. Los datos presentados en el escrito revelan con claridad como Argentina «perdió el tren del crecimiento» en la segunda mitad del Siglo pasado en relación a los principales países del mundo.

Con ese punto de partida, el postulado de Nicolini y Martínez González es que el déficit fiscal crónico es el principal factor que explica el estancamiento y la ausencia estructural de crecimiento económico. En este sentido, hacen un repaso de diferentes «hitos» que marcaron la historia económica reciente, como las mega devaluaciones, los cambios de signo monetario, los episodios de default y las grandes crisis económicas.

Los autores proponen que todos esos momentos críticos tienen como factor común la incapacidad de los diferentes gobiernos para sostener la disciplina fiscal y poner a raya el gasto publico. Señalan al respecto que existe una relación directa entre los déficit fiscales crónicos y la incapacidad de crecer.

El documento postula que los desequilibrios fiscales confluyen en una desmedida emisión monetaria a fin de financiar los déficit, y que luego ello trae aparejados periodos de alta inflación y/o salidas mediante una crisis de balanza de pagos o una devaluación.

La tercera es la vencida

Los especialistas argentinos señalan no obstante dos periodos muy puntuales en los que Argentina logró sostener por un periodo mediano de tiempo las cuentas fiscales equilibradas y al mismo tiempo un nivel moderado de inflación. Paradójicamente se trata de dos periodos caracterizados por políticas económicas muy disímiles.

El primero de estos periodos se ubica entre 1991 y 1998, en el marco del Plan de Convertibilidad llevado adelante por el ex ministro Domingo Felipe Cavallo durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. En ese lapso, Argentina logró que el PBI per cápita crezca un 4,6% en promedio, y que la inflación del periodo promedie apenas un 13%.

El segundo comprende el periodo entre 2003 y 2010, en la primera etapa del kirchnerismo caracterizada por los «superávit gemelos» (fiscal y comercial). En ese lapso, el PBI per cápita creció un 5,4% en promedio, y la inflación del periodo promedió un 15%.

Es allí donde Nicolini y Martínez González se atreven a sugerir que existe una «tercera oportunidad» histórica para la Argentina. La posibilidad de «elegir» sostener el equilibrio fiscal por un periodo sostenido de tiempo es catalogada por los especialistas como una «encrucijada», en la que la clase política tiene la chance de girar hacia la sostenibilidad del crecimiento.

Destacan que el primer año de Javier Milei en el poder culmina con el primer superávit fiscal en 15 años, y etiquetan el año próximo como una oportunidad histórica, en un fuerte guiño a la postura política del gobierno en medio de la discusión por el Presupuesto 2025.

Pero el pronóstico que entusiasmó al presidente, es el potencial resultado de optar por el equilibrio fiscal. Los economistas argentinos postulan que si Argentina sostiene el equilibrio fiscal y la apertura comercial durante la próxima década, el PBI per cápita argentino podría crecer 50% y acercarse al terreno de los u$s 35.000 per cápita.