Quién es Luis ‘Toto’ Caputo, el elegido de Milei para pilotear la economía

La fecha de la asunción del nuevo gobierno se acerca y junto a ella la definición del equipo de trabajo que acompañará al presidente Javier Milei. Luego de la ola de rumores que circuló al respecto desde el día de la elección, finalmente se confirmó que el ministro de economía desde el 10 de diciembre será Luis «Toto» Caputo.

El anticipo lo dio el mismo Milei en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre. Durante la charla no solo confirmó al conductor de la economía sino que brindó fuertes definiciones, entre las que avizoró una «estanflación» para los próximos meses. “Sí, el ministro de Economía es Luis Caputo”, confirmó Milei, quien además valoró la gira por EEUU como muy positiva y ponderó la experiencia de Caputo para resolver el problema de las Leliqs.

La designación de Caputo es todo un mensaje en sí mismo, dada la trayectoria del economista tanto en el mundo de las finanzas como en su rol de funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri, y la interpretación que surge de su figura en relación al rumbo que podría tener la economía con el nuevo gobierno.

El primer hito de Caputo como funcionario de finanzas, el pago a los fondos buitre. También fue el que emitió un bono a 100 años. Y uno de los ideólogos de las Lebacs como instrumento de esterilización monetaria.

La primer lectura obliga a pensar en un financista.al frente de la conducción de la economía nacional. Es decir alguien que interpreta la macroeconomía nacional en clave financiera. Equivale a pensar que la economía real, la de la producción, el empleo y el trabajo, dejarán de ser una prioridad. El foco estará puesto en cambio en los mercados financieros, los rendimientos a corto y a largo plazo, las colocaciones de deuda, los fondos de inversión, los flujos monetarios.

Para fundar tal conclusión, vale con repasar brevemente el paso de Caputo por la función pública entre 2015 y 2018. Como Secretario de Finanzas del gobierno que asumió en 2015, su primer hito fue estructurar el pago a los fondos buitre que litigaban contra el país, abonando todo lo que los fondos reclamaban y sellando la renuncia de Argentina al conflicto legal internacional que llevaba más de una década.

Dicha gestión volvió a poner al país en el radar de los inversores internacionales y fue el punto de partida de un proceso de mega endeudamiento que llevó al país a incrementar su deuda externa del 45% al 90% del PBI en solo dos años y medio. Era la época en la que el gobierno se ufanaba de la «lluvia de inversiones», las que en su mayoría fueron precisamente financieras.

28D. El día en que el Jefe de Gabinete Marcos Peña desautorizó en vivo al presidente del BCRA. Caputo lo secundó como Ministro de Finanzas. Fue un 28 de diciembre de 2017.

El por entonces Jefe de Gabinete Marcos Peña, lo catalogó como el «Messi de las Finanzas». Un apodo que tuvo relación lineal con la capacidad de Caputo para tomar deuda. La definición cobra un sentido profundo de cara a lo que viene en el gobierno de Milei. En la concepción de Caputo y de quienes lo nominan para conducir la economía, tomar deuda es el principal objetivo de una buena gestión.

Lo que subyace detrás de dicha matriz de pensamiento es que «si hay alguien dispuesto a prestarle plata al país, entonces confían en nosotros, y si confían en nosotros, entonces estamos haciendo las cosas bien». La directriz financiera asume que el flujo de capital financiero permitirá a la economía despegar y lograr a largo plazo la capacidad de pago suficiente para asumir los vencimientos.

Tal es así, que luego de su asunción como Ministro de Finanzas en 2017, Caputo se animó a emitir el bono Bono Global 100 por u$s 2.700 millones pagadero en 2117, endeudando al estado nacional por 100 años. La colocación y el monto pueden resultar anecdóticos en comparación con la totalidad de la deuda externa argentina, pero describe a la perfección la concepción ideológica de quien conducirá la economía nacional.

Pero tal vez el dato más llamativo en la designación de Caputo, es que fue uno de los ideólogos del problema que hoy le piden solucionar. El mecanismo al que acudió el gobierno de Mauricio Macri durante sus dos primeros años para esterilizar la emisión monetaria, fueron las Lebacs. Letras similares a las Leliqs, pero que podían ser tomadas no solo por los bancos sino también por los inversores privados, nominadas en pesos y pagando tasas reales de interés.

Durante dos años, los inversores disfrutaron la «bicicleta» de las Lebacs conocida como «carry trade». A saber: sin cepo cambiario y con tipo de cambio oficial estable, los fondos de inversión extranjeros entraban en dólares, se pasaban a pesos para tomar Lebacs, «hacer tasa», y luego salir en dólares. El rulo se terminó el 28 de diciembre de 2017 cuando Marcos Peña «le copó» una conferencia de prensa al presidente del Banco Central (BCRA) Federico Sturzenegger, en la cuál el tema eran las metas de inflación. Secundando a Marcos Peña esa mañana en su embestida contra la «independencia» del Banco Central, estaba Luis Caputo.

«Las Leliq no nacieron de un repollo, sino que las mismas se han convertido, junto a la venta de dólares, en uno de los instrumentos utilizados por el BCRA para desarmar la posición de Lebac. Javier Milei, durante una entrevista a fines de 2018.

De inmediato los inversores interpretaron que comenzaba el final del modelo de emisión financiado con deuda, y comenzaron a salir en masa. En ese momento, el gobierno de Mauricio Macri entendió que era necesario «cerrar el grifo» de las Lebac y reemplazarlas por un instrumento similar, las Leliq, las cuales solo pueden ser tomadas por los bancos. La estampida de inversores golondrina, fue la antesala del regreso del Fondo Monetario Internacional (FMI) en mayo de 2018.

En una nota publicada por el diario El Cronista el 30 de octubre de 2018 y firmada por Javier Milei, el ahora presidente de la nación explicaba: «Las Leliq no nacieron de un repollo, sino que las mismas se han convertido, junto a la venta de dólares, en uno de los instrumentos utilizados por el BCRA para desarmar la posición de Lebac. En este sentido, el stock a inicios de 2018 de Lebac de $ 1,1 billones fue desarmado con una emisión de dinero compensada con venta de dólares por $ 480 MM y colocación de las Leliq en bancos por 620 MM». Fue exactamente esa, la secuencia mediante la cuál las Lebac se transformaron lentamente en Leliqs. Las mismas Leliqs que ahora Caputo debe liquidar.

A ello hay que sumar el rol de Caputo en paso por el Banco Central entre junio y septiembre de 2018. En ese breve lapso de tiempo, el FMI realizó desembolsos para la Argentina por más de u$s 15.000 millones, los cuales sirvieron pura y exclusivamente para financiar la corrida cambiaria y la fuga de capitales.

El propio presidente electo hizo esa lectura de la gestión de Caputo al frente del BCRA. En una entrevista con Mauro Viale a fines de 2018, Milei afirmó que «Caputo es uno de los responsables del 28 D y uno de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en dos o tres meses». Durante el mismo diálogo, Milei sentenció: «Caputo se fumó más de u$s 15.000 millones. Terminamos en el FMI, se fumó u$s 15.000 millones de reserva irresponsablemente, y ahora nos deja este despiole de las Leliqs».

A esa misma persona será a la que el presidente Javier Milei le confiará la misión de desactivar la «bola de nieve» de las Leliqs. «Cuando uno mira la naturaleza de los problemas argentinos, y nota que 10 de los 15 puntos de déficit fiscal que tiene el país se generan en el Banco Central, el problema principal a resolver es el de las Leliqs y resulta fundamental resolver dicho problema con mucha expertise porque si nos equivocamos ahí terminamos en hiperinflación«, dijo Milei esta mañana minutos después de aterrizar en Argentina. A ello agregó «necesito a alguien que tenga una muñeca financiera experta, no hay mayor experto financiero en la Argentina que Caputo».

Es imposible no remitir a la influencia y el poder de Mauricio Macri como artífice del regreso de su hombre de finanzas a la conducción de la economía. Con la designación de Luis Caputo, Milei no solo recuesta su gestión económica en alguien de quien descreía originalmente, sino que capitula en su intención de dolarizar la economía y cerrar el Banco Central. Es sabido que Caputo no comulga con tales ideas.

Por el contrario, el viaje que Milei acaba de culminar por los Estados Unidos junto a quienes tendrán a cargo la economía, tuvo por objetivo tender puentes para lo que Caputo mejor sabe hacer: tomar deuda. El futuro ministro llegó a New York con el objetivo de «recaudar» al menos u$s 15.000 millones de parte de fondos privados de inversión, y la ilusión de que el FMI habilite el tramo de los u$s 10.000 millones que quedaron pendientes en el Stand By que tomó Macri en 2019.

Los allegados al mercado financiero señalan que la recepción de Wall Street no fue la que esperaba la comitiva argentina. Fondos de inversión como Templeton o Greylock tienen muy presentes las multimillonarias pérdidas que padecieron por apoyar a Caputo en el último tramo de su gestión en el ministerio de finanzas, cuando los capitales ya huían en manada.

La respuesta del FMI en tanto, fue bastante más elocuente. Si bien el presidente electo valoró como positivo el diálogo que Caputo mantuvo con las autoridades del Fondo en Washington, las palabras de Kristalina Georgieva tras la reunión, no dejan lugar a dudas. “La forma más importante en que Argentina puede ayudarse a sí misma es abordando los desequilibrios macroeconómicos que se han acumulado» manifestó la titular del organismo.