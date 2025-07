Sin freno, el dólar oficial se fue a $1.380: cuánto subió desde que Luis Caputo invitó a «comprar»

“Si te parece barato, compra campeón; no te la pierdas”, les aconsejó el ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes sostenían que había atraso cambio y cual Palabra Santa quienes le hicieron caso embolsaron una ganancia de más de 13% en el mes.

Cuando el 1° de julio Caputo habló ante 700 ejecutivos en un Summit de negocios organizado por la Universidad Austral, intentó ser irónico amasando este nuevo perfil de mimetizarse con el estilo del presidente, Javier Milei. En ese momento, creía que tenía el total control del mercado, pero exactamente un mes después la realidad es más compleja.

Desde la salida de las LEFI la plaza financiera entró en una fuerte volatilidad de tasas de interés que terminó impactando en el precio del dólar que cerró el mes con un aumento de 13,5%.

El dólar oficial sin freno: las cotizaciones este jueves

La cotización en el Banco Nación saltó este jueves $ 55 y la divisa cerró a máximos nominales de $ 1.330 para la compra y $ 1.380 para la venta. En la plaza mayorista el precio de cierre también llegó a picos de $ 1.365 y $ 1.374 con un alza mensual de 14%.

En tanto, el precio en la pizarra de los bancos para las operaciones minoristas marcó $ 1.345 y 1.385, para ambas puntas.

Al igual que en las últimas jornadas la conducción económica mediante diferentes mecanismos intervino en los mercados de futuro y de bonos para frenar el precio de la divisa.

Pese a los esfuerzos, no pudo impedir que en los contratos a fin de agosto el precio del dólar quebrara los $ 1.400. El valor final pactado fue de $ 1.404, con un aumento en el día de 4,15%.

En la plaza financiera el incremento fue del orden de 3% y el MEP avanzó a $ 1.364, mientras que el Contado con Liquidación lo hizo hasta $ 1.367.

En este escenario, el “blue” fue la opción más calmada y escaló levemente a $ 1.280 y $ 1.330.

Con este aumento, el dólar quedó a sólo 5% del techo de la banda que fijó el Banco Central. Según las definiciones de ajuste informadas en abril de +-1% mensual, el techo sería de $ 1.449 y el piso de $ 996.

Por su parte, la tasa de interés a un día cayó al orden de 32%, que de alguna forma también coadyuvó a la suba del dólar.

El sugerente mensaje de Manuel Adorni en medio de la escalada del dólar

En medio de este clima de incertidumbre el vocero presidencial, Manuel Adorni, realizó un posteo en el que intentó reflejar la opinión del gobierno acerca de lo que ocurría en la plaza cambiaria: “Hay un sector que sigue sin comprender el verdadero poder del superávit fiscal”, escribió el portavoz.

Así, Adorni buscó insistir en que la solidez del programa se basa en el equilibrio de las cuentas públicas y transmitir cierto grado de despreocupación del gobierno por lo que sucedía con el dólar.

En contrapartida, la escalada favorece al sector agropecuario. Este jueves el gobierno publicó en el Boletín Oficial la baja de retenciones anunciada por Milei, que sumado al alza del dólar genera condiciones más ventajosas para que se reanude la liquidación de la cosecha pendiente.

Reservas y FMI

En tanto, las reservas del Banco Central bajaron a U$S 1900 millones a U$S 38.864 millones por los movimientos habituales del último día del mes. Mañana ese monto se recuperará parcialmente porque saldrán U$S 801 millones para pagarle un vencimiento impostergable de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI). En el mes también se deberán cancelar otros U$S 218 millones con organismos internacionales, con lo cual se perderá buena parte de los préstamos que fueron anunciados recientemente.

Lo que sí está postergando el organismo es la reunión del Directorio para la aprobación de la primera revisión del acuerdo vigente. Se esperaba que se concrete esta semana, pero el organismo aún no comunicó el cónclave que deriva en un desembolso de U$S 2.000 millones y permitiría la recuperación de las reservas.

Inflación

El inicio de agosto será un test clave para el programa económico. Hasta fin de julio la suba del dólar no había impactado en los precios, pero en el final del mes la suba superó largamente los $1.300 y entonces hay incertidumbre por la decisión de empresas y comercios sobre los precios.

Si bien la debilidad del consumo puede ser un dique de contención, el arranque del nuevo mes impone suba de costos por aumentos de tarifas y combustible y salarios, que puede forzar a las empresas a buscar recomponer márgenes de ganancias.