Tras la discusión por las promociones 2×1, restituyeron el Consejo para promover comercio con las provincias

La Secretaría de Comercio de la Nación anunció la restitución del Consejo Federal de Comercio Interior (COFECI), con el propósito de desarrollar y coordinar políticas públicas relacionadas con el comercio interior en colaboración con las provincias. La medida, establecida a través de la Resolución 92/2024 publicada en el Boletín Oficial, buscará «fortalecer la cooperación interjurisdiccional y promover el desarrollo económico en todo el país».

El COFECI fue creado originalmente durante la gestión del expresidente Alberto Fernández en 2021, en el ámbito de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores de la Secretaría de Comercio. Sin embargo, tras un periodo de inactividad, la administración actual consideró necesario relanzarlo para fortalecer la coordinación en materia de comercio interior.

El objetivo principal del COFECI es el análisis, intercambio de información y la promoción de políticas públicas relacionadas con el comercio interior. Entre sus funciones se encuentran:

Participación y coordinación

El COFECI estará integrado por el titular de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores y las Autoridades de Aplicación de las normas de comercio interior de las provincias que adhieran al mismo. Se destacó que las decisiones del COFECI no implicarán injerencia en asuntos internos de cada jurisdicción.

Impulso al desarrollo económico y la cooperación interjurisdiccional

La restitución del COFECI representa un paso importante para promover el desarrollo económico y la cooperación entre el gobierno nacional y las provincias en el ámbito del comercio interior. Se espera que esta iniciativa contribuya a fortalecer el mercado interno y mejorar las condiciones comerciales en todo el territorio argentino.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la importancia de esta medida en el contexto actual. «Entiendo que los productores tengan que maximizar el PxQ, pero estamos en una situación en la que mucha gente no puede o no quiere llevar 2 unidades», señaló. Agregó que «el esquema del 2×1 hoy no le sirve a la gente, no le sirve al país, y a la larga tampoco le sirve al comerciante».

En su encuentro con representantes de supermercados, Caputo resaltó los cambios realizados por dos cadenas en la forma de presentar sus promociones, incluyendo rebajas en porcentajes directos y no por cantidad. Esto se suma a la restitución del COFECI, que busca promover políticas comerciales más efectivas y equitativas en todo el territorio nacional.

Con información de Noticias Argentinas