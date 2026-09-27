Los desafíos de la pobreza

El último informe del Indec volvió a poner a la pobreza en el centro de la escena. Durante el primer semestre del año, 9,6 millones de argentinos quedaron por debajo de la línea de ingresos (32,3%), unos dos millones más que a fines de 2025 y dentro de ese universo 2,2 millones estaban en situación de indigencia (7,5%). Son cifras que pueden subir o bajar con los sueldos, los precios y el empleo, pero detrás de ellas permanece una pregunta bastante más difícil de responder: ¿por qué la Argentina lleva tantos años sin conseguir quebrar el núcleo duro de la pobreza?

La pregunta adquiere otra dimensión con el análisis del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la UCA, que advierte que la caída del fenómeno se agotó hacia fines de 2025 y que el indicador volvió a subir, al tiempo que relativiza la magnitud de aquella mejora por cuestiones metodológicas. No discute que haya existido una reducción, sino cuánto fue y si modificó o no las condiciones de fondo.

Detrás de las oscilaciones monetarias aparece la hipótesis de un “piso estructural”, más difícil de perforar. El ODSA lo define como un “núcleo de pobreza crónica” que persiste más allá de las mejoras distributivas temporales: empleo informal o de baja productividad, fallas educativas, deficiencias en vivienda y servicios y una estructura productiva incapaz de generar puestos de calidad. Se trata de privaciones multidimensionales que no se resuelven de manera automática únicamente con la desaceleración de la inflación.

La educación ocupa en esas carencias un lugar decisivo. Los últimos resultados de PISA muestran que sólo cuatro de cada diez chicos argentinos de 15 años alcanzan un nivel mínimo de comprensión lectora. Es difícil imaginar una movilidad social sostenida para quien termina la escuela sin comprender adecuadamente lo que lee. No significa que esté condenado a ser pobre, pero sí que llega a la vida adulta con menos herramientas para capacitarse y acceder a mejores empleos. La pobreza puede transmitirse también de esa manera, de una generación a otra.

No es una preocupación nueva ni exclusivamente argentina. León XIV acaba de advertir en Roma sobre las desigualdades en el acceso a una educación de calidad y la ha colocado junto al trabajo, la vivienda, la alimentación y la salud entre las dimensiones a tomar en cuenta para caracterizar al pobre. Como antes Francisco, recuerda que ser pobre no se reduce a la falta de ingresos.

La respuesta a esa persistencia no reside en no tener recursos, sino en la volatilidad de las estrategias. La Argentina alternó períodos de expansión del gasto social con estaciones de ajuste, pero ninguna de esas etapas logró dar continuidad a las transformaciones de fondo. La informalidad y la brecha educativa sobrevivieron a todos los ciclos políticos porque la urgencia de la coyuntura siempre postergó lo estructural.

El Gobierno nacional hoy parte de otra hipótesis: estabilizar la economía, ordenar las cuentas públicas y generar condiciones para la inversión y el aumento de la productividad, de modo que el crecimiento termine convirtiéndose en empleo e ingresos. El interrogante es si esa secuencia puede resolver por sí sola un problema construido durante décadas. El tiempo de una estabilización económica se mide en meses o años; el de una transformación social, en generaciones.

Por eso, una eventual nueva reducción del número estadístico hacia fin de año como se sostiene desde la Casa Rosada sería un dato relevante, pero no la respuesta definitiva. Podría mostrar que la estabilización empieza a traducirse en una mejora social, pero no demostraría que se haya perforado el piso estructural.

Para eso, haría falta que el crecimiento genere trabajo formal y productivo, que la educación vuelva a ser una herramienta de movilidad y que el origen pese cada vez menos sobre el destino de una persona.

La pregunta inicial, entonces, admite una respuesta incómoda. La Argentina no carece de instrumentos para reducir la pobreza; lo que todavía no ha conseguido es sostener en el tiempo las condiciones que permitan dejarla atrás. Bajar un porcentaje puede llevar un semestre, pero lograr que un chico nacido en tal clima no tenga que repetir la historia de sus padres exige una perspectiva generacional. Y ése es, en definitiva, el verdadero desafío.