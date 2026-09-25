Pobreza en alza: el nuevo dato del Indec debilita al Gobierno ante la Iglesia antes de la llegada de León XIV

El nuevo dato del Indec debilita al Gobierno ante la Iglesia antes de la llegada de León XIV

La última publicación de los indicadores socioeconómicos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que reveló que el nivel de incidencia de la pobreza e indigencia para el primer semestre del 2026 perforó el techo del 30 por ciento, podría generar un fuerte impacto en la agenda pública de cara a la próxima histórica visita del papa León XIV al país.

Pobreza, la postura de Caputo y cómo afecta la imagen del Gobierno ante la Iglesia

De acuerdo a la información oficial del Indec, la pobreza alcanzó al 32,3% de la población, lo que se traducen en aproximadamente 15,5 millones de personas. El dato representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto al 28,2% registrado en el semestre previo e interrumpe la racha descendente posterior al 52,9% alcanzado en el primer semestre de 2024.

En tanto el nivel de indigencia subió 1,2 puntos porcentuales, afectando a unos 2,2 millones de persona en los aglomerados urbanos evaluados. Por su parte, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente al mes de julio registró una caída del 2,9% respecto a junio (términos desestacionalizados) y una contracción interanual del 1,4%.

Frente a la difusión de estas cifras oficiales, el ministro Luis Caputo abordó los datos a través de su cuenta en la red social X, donde contextualizó la suba dentro de una perspectiva histórica de la gestión.

LAS TASAS DE POBREZA Y DE INDIGENCIA SE UBICARON EN 32,3% Y 7,5% EN EL PRIMER SEMESTRE

✅ Si bien las tasas de pobreza y de indigencia se incrementaron 4,1 p.p. y 1,2 p.p. en relación al semestre previo, ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 24, 2026

En su posteo destacó que, al comparar contra el primer semestre de 2024, la pobreza descendió del 52,9% al 32,3%, mientras que la indigencia bajó del 18,1% al 7,5%. Además, atribuyó la variación mensual de la actividad de julio a «shocks transitorios» y a una menor cantidad de horas trabajadas debido a la realización del Mundial.

EL NIVEL DE ACTIVIDAD CRECIÓ 1,7% EN LOS PRIMEROS 7 MESES DEL AÑO

✅ El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,7% en los primeros 7 meses de 2026 en relación a igual período del año anterior

✅ En el mes, la serie desestacionalizada mostró… September 24, 2026

Los datos del Indec se dan en un marco de crecientes críticas de la Iglesia Católica hacia la situación social, las cuales dejan al Gobierno bajo la mira.

En ese sentido, el arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Rossi, cuestionó públicamente las estimaciones de baja de la pobreza informadas previamente por el Poder Ejecutivo.

En consonancia, la Comisión Episcopal sostuvo -en el documento final de la Semana Social 2026 («Puentes hacia el Bien Común»)- que el acceso a la alimentación, la vivienda, el trabajo digno, la educación y la salud son exigencias concretas de la dignidad humana. A estas voces se sumó el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, quien durante el Te Deum advirtió sobre las severas dificultades que atraviesan los sectores más vulnerables.

Este escenario marca la antesala de la visita de León XIV a la Argentina, prevista para noviembre.

Con información de Infobae