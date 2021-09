EE.UU. exigirá a los viajeros que estén vacunados para ingresar al país

En los aeropuertos norteamericanos se constatará que los viajeros estén completamente vacunados.

Desde noviembre, Estados Unidos exigirá a los extranjeros que deseen ingresar a ese país una prueba de que están vacunados contra el coronavirus. La medida fue dispuesta por la administración Biden tras días de presiones de la comunidad eruopea y aerolíneas. De este modo se elimina la veda impuesta por Donald Trump a la llegada de extranjeros de países de la Unión Europea, el Reino Unido, Brasil y China.

Ahora, los viajeros extranjeros que vuelen a Estados Unidos con una visa de visitante –( turista, B1, o de trabajo, como la H1B1, entre otras) deberán presentar una prueba de vacunación antes de abordar, además de un test negativo de Covid-19 realizada dentro de los tres días previos al vuelo. Así lo anunció el coordinador de Covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients.

También se endurecerán los requisitos para el ingreso al país de los norteamericanos no vacunados: deberán hacerse la prueba un día antes de su viaje a Estados Unidos, y demostrar que se realizarán otro después de ingresar.

No se ha precisado cuáles son las vacunas válidas para viajar a ese país. Sin embargo, el gobierno federal aprobó las aplicaciones de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Las de Sputnik V y AstraZeneca no han sido autorizadas. Los visitantes vacunados no deberán realizar cuarentena tras arribar al país. Las aerolíneas deberán recopilar información de los viajeros internacionales para facilitar el rastreo de contactos. Los nuevos requisitos solo se aplican para los viajes aéreos, y no los terrestres.

Las nuevas exigencias, que la Casa Blanca implican en los hechos el fin del turismo de vacunas a Estados Unidos, como ha ocurrido con visitantes argentinos y de otros países latinoamericanos.