El 42% de las escuelas de Neuquén tiene problemas con la red de gas

Muchos colegios no pudieron iniciar el ciclo lectivo en marzo porque estaban en obra. (FOTO: Florencia Salto)

Casi el 42% de las escuelas de Neuquén que requiere mantenimiento, necesitan con urgencia la reparación de los calefactores y revisión de las redes de gas. Un 33% de los establecimientos está a la espera de un edificio propio o al menos, de la construcción de baños y cocinas. Un 16% tiene problemas en las redes de agua potable y cloacas y un 8,4% cuentan con un sistema eléctrico deficiente.

Los datos surgen de un relevamiento que realizaron las vocalías gremiales de ATEN del Consejo Provincial de Educación sobre un total de 131 establecimientos educativos de 18 localidades. El sindicato salió a denunciar la falta de mantenimiento de las escuelas luego de que una fuga de gas generó una explosión en la escuela 144 de Aguada San Roque, en la que perdieron la vida dos trabajadores y una docente resultó con heridas de gravedad. La maestra Mónica Jara se encuentra internada en un centro especializado de Mendoza y pelea por su vida.

El informe de ATEN da cuenta que el 41,98% de los colegios neuquinos tiene calefactores que funcionan de manera deficiente. "Son establecimientos que requieren de manera urgente la revisión de calefactores que liberan olor y manchan las paredes al encenderlos, dejando así a la escuela sin calefacción. Muchas expresan además, el funcionamiento a medias de calderas y roturas parciales o totales de las mismas. Sin contar las escuelas que están a la espera de la habilitación de la red de gas", según consta en el relevamiento.

Esto se contrapone con lo informado la semana pasada por la ministra de Educación de la Provincia, Cristina Storioni. La funcionaria aseguró que entre el 20 y el 22% de los establecimientos escolares se encontraban en obra por reparaciones en las redes de gas.

Dato 16% de los establecimientos educativos reportó falencias en la red de agua potable y cloacas

Los vocales gremiales del CPE informaron que el 33% necesitan con urgencia construcciones nuevas, ampliaciones o arreglos estructurales. "Son colegios que requieren la construcción del edificio propio, la edificación de un sector tan importante como la cocina y/o los baños, así como también cambios o arreglos en techos e instalaciones de luz, agua y gas. Algunas de las escuelas solicitan el cambio del tuvo de gas o zepelín", como es el caso de la escuela 110 de Loncopué.

En ese caso, se informó que en ese edificio se estaba realizando la ampliación de un aula. "La obra terminó y se quiso entregar sin una inspección", manifestaron los directivos a las vocalías. Pero no es el único inconveniente detectado allí. "Se realizó la instalación de gas, pero no se pudo hacer la verificación técnica ya que la escuela no contaba con gas. Los caños quedaron todos al aire libre al igual que la conexión de agua que se hizo de manera directa al tanque. Respecto al zepelín, la ingeniera que estuvo a cargo sugirió que había que cambiarlo ya que estaba oxidado y había excedido su vida útil de 10 años", agregaron.

Del relevamiento se desprende además, que el 16% de las escuelas manifestó tener deficiencias en las redes de agua potable y cloacas. "Los edificios que registramos son los que tiene problemas en las cañerías, tanques y en la calidad del agua, por ejemplo en la escuela 333 (Loncopué), además de los establecimientos que conviven con el olor a cloaca permanente causado por el rebalse del sistema. Este colegio reportó ante las vocalías que sigue sin gas y el clorador de agua sigue sin reparación, situación que se viene reclamando desde el año pasado".

El 8,40% restante contempla a los establecimientos educativos que informaron falencias en la electricidad. "En este porcentaje se registran las escuelas que por tener goteras, el sistema eléctrico está muy comprometido, causando cortocircuitos y como consecuencia el cierre de los diferentes sectores del edificio. Solicitan ya el cambio o revisión urgente", se detalla en el informe.