El artista neuquino Luis Romero

Buenos Aires/Andacollo

Consultando a la Casa del Neuquén, al tener conocimiento de Luis Romero, este nuevo artista del norte neuquino, lugar donde comenzó la historia de Neuquén: al ver sus dibujos y pinturas, personalmente quedé muy impresionado y noté la calidad de sus obras. Me mueve la inquietud de querer que dentro de vuestras posibilidades vean sus obras, y que al verlas y estén de acuerdo busquen la forma de que, en algún momento, vuestra Casa logre que este joven artista pueda presentarlas.

Yo consulté a la Casa del Neuquén y se me informó cuáles serían las formas y el trámite. Él ya ha presentado en Neuquén Capital, en el Departamento de Cultura sus obras, pero de todas maneras le he mandado a decir que tiene que hacer llegar sus datos, los bosquejos, la historia y significados de los mismos.

No sé si ustedes me conocen, mi nombre es Abraham Munk, más conocido como Pepe. Tengo cierta amistad con el director de la Casa del Neuquén, y Anita Pincu. Yo tengo sus dibujos, si ustedes así lo consideran yo me acercaría para mostrárselos y en cierto modo adelantárselos.

Saludo a ustedes con mi mayor consideración.

Abraham Pepe Munk

DNI 7.560.225