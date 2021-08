El básquet de Del Progreso se renueva con un conocido de la casa: Juan Fabi

Con la intención de renovar el aire y mejorar su gestión deportiva luego de sus primeras tres temporadas en la Liga Argentina, Del Progreso anunciará en las próximas horas una renovación completa en su departamento de básquet. Todo estará a cargo de alguien que conoce al club desde muy chico: Juan Manuel Fabi, quién se convertirá en el nuevo Gerente General de la disciplina.

Tres años atrás Fabi se alejó del club, en desacuerdo con algunas decisiones de la dirigencia, pero cuando sus hijos volvieron a jugar con la naranja regresó en su rol de padre y unas semanas después recibió la oferta por parte de Fabián Nori, presidente de la institución auriazul.

"Básicamente lo que me dijo es que ellos sentían que le faltaba organización y conocimiento del ambiente, que tienen muchas ganas, pero que eran pocas manos las que se estaban encargando de todo. Necesitaban alguien que los ordene y me ofreció ser el Gerente General de todo el básquet", le comentó a Río Negro el exbase que tuvo paso por la Liga Nacional, Europa y muchos clubes de la región.

Según explicó Fabi, su función será la de organizar y liderar un grupo de trabajo que tomará decisiones desde la Liga Argentina hasta la Escuelita. "La idea es armar una organización, donde cada uno que forme parte cumpla su función. La intención es armar departamentos de trabajo, que en principio estarían divididos en: básquet profesional, médico, contable y marketing, con gente especializada", agregó.

Un par de años atrás, Fabi llevaba la base del equipo. Ahora lo hará con todo el básquet.

La gestión deportiva no es algo nuevo. En la región ya son varios los clubes que apostaron a una nueva manera de manejar al básquet, Deportivo Viedma y Centro Español de Plottier son dos ejemplos, y ahora el que se anima a una renovación es Progre.

"Nuestro objetivo es el de ordenar al club, que ya tiene una buena base y gente honesta trabajando. Queremos es demostrar que se pueden hacer las cosas bien y que con una mentalidad de gestión empresarial se puede avanzar, ojalá podamos ser un ejemplo para otros clubes", se esperanza el nuevo Gerente General auriazul quien firmó un contrato que lo unirá al club durante los próximos cuatro años.

Con respecto al futuro inmediato, Fabi aseguró que Juan Kass continuará siendo el coordinador en jefe de todos los entrenadores y que luego se sumará más gente al cuerpo técnico.

Con respecto al desafío personal que representa para él luego de haber brillado durante años como jugador en el club: "creo que antes no me quise meter para no arruinar mi nombre o exponerme a ciertas críticas un poco también por la edad, pero creo que llegó el momento de dejar de criticar e involucrarme. Seguro voy a cometer errores y recibiré críticas, no tenemos la receta de la perfección, pero si quiero trabajar para que cuando me vaya el club esté mucho mejor que hoy".