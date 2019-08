El BCRA vendió u$s 250 millones, pero el dólar voló a los $63

El dólar minorista subió $ 5 y cerró a $ 63 en las pantallas del Banco Nación (BNA), pese a que el Banco Central (BCRA) vendió reservas por u$s 248 millones, y colocó otros u$s 60 millones por cuenta de Hacienda. Desde las PASO del domingo, la divisa acumula una suba local de 32%, y el Central ya vendió más de u$s 500 millones. El Riesgo País volvió a subir, tras el gran salto del martes. La Bolsa, luego de una leve recuperación, volvió a caer.

En el mercado mayorista del MULC, el billete sumó $ 4,60 y terminó a $ 60,40. El peso argentino volvió a ser la moneda emergente de peor desempeño de la jornada: se depreció un 8,2% el mayorista y un 7,36% el minorista. El real brasileño perdía poco más de un 1% y el peso chileno perdía alrededor de 0,7%.





El Banco Central vendió reservas en cinco bloques de casi u$s 50 millones, totalizando u$s 248 millones. A ello se sumaron los u$s 60 millones que, como en cada rueda, lanzó al mercado en dos bloques de u$s 30 millones por orden de Hacienda.

En cuanto a la tasa de Leliq, el Central volvió a convalidar una nueva suba de la tasa, que roza el 75%: 74,929% en promedio. El monto total adjudicado fue de $272.685 millones frente a un vencimiento de $243.225 millones, que fue absorvido por completo.





El Riesgo País saltó de 1.771 a 1.958 puntos ayer. Fue una suba del 10,60%. En lo que va del mes acumula una suba del 149%. El martes se había duplicado.

La Bolsa llegó a tener una caída ayer del 4,5%, pero más tarde recortó y terminó con una baja de 1,1%, según el índice S&P Merval, ya en torno a los 30.000 puntos. Mientras que para las acciones argentinas que cotizan en Wall Street la caída promediaba el 11%.

Las reservas cayeron casi u$s 2100 millones en tres días

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron ayer en US$ 64.232 millones, informó la entidad en el resumen diario de Variables Financieras, y acumulan trece días de caídas consecutivas. Las reservas cayeron US$ 810 millones, con relación con los US$ 65.042 millones del martes. Entre lunes y martes la sangría fue de u$s1.268 millones, con lo cual ya acumula en los últimos tres días una caída de casi u$s 2.100 millones. El Central sólo vendió en los últimos días u$s500 millones.

Los restantes u$s 1.600 millones que salieron de las Reservas obedecieron a otros motivos que recién el viernes el Banco Central informará públicamente.