El bienestar de las mascotas abarca mucho más que solo darles cariño

Es sabido que las mascotas nos cambian, para bien, la vida. Nos hacen compañía y siguen donde vayamos de manera incondicional. Nos brindan su cariño y todo el tiempo están cerca nuestro. Son parte de nuestra familia. Y no piden más que amor a cambio. Pero no siempre las cosas son color de rosa entre humano y mascota. A veces, tal vez por ignorancia, no sabemos cómo ayudarlos o tratarlos... porque no basta solo con amor.

"Ya hace 3 años que estamos en este emprendimiento y desde hace un buen tiempo que vemos una evolución de que cada vez son más personas las que tratan a las mascotas como parte de su familia. El perro antes vivía afuera, pero no es que no se lo quisiera, solo era otra forma de conectarse con el animal. Hoy en día si el perro duerme afuera lo hace bajo buenas condiciones, en un lugar seco, en un cucha térmica. Es un perro que tiene todas la vacunas. Es un perro que se lo atiende, que se le dedica tiempo de juego, de paseo... Yo creo que hubo un cambio muy grande en cuanto a la concepción de que el animal ocupa un rol importante en la familia. Hoy la gente está mucho más comprometida con el tema de la vacunación, con el tipo de alimentación de sus mascotas... Ya cuando llegan al local vienen con información de lo que su mascota necesita. También son muchos los que vienen buscando algún asesoramiento y nosotros los ayudamos. Pero hay una preocupación por el bienestar de los animales", comentó Mercedes Merlo de Wow! Boutique de Mascotas.

"Con el tema pandemia creció la cantidad de animales en casas de familia. La gente se animó a adoptar animalitos un poco más y se ocupan y preocupan. Hay un poco más de responsabilidad. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso de respetar la especie, darles una vida óptima, pero no humanizar porque sabemos que las mascotas tiene necesidades propias de su especie. Relacionarse con sus pares, necesitan que los saquen a pasear, el juego, el ejercicio. Lo bueno que nos pasa es que han venido familias a consultarnos sobre qué tipo de perro deberían adoptar. Y hay que considerar muchos factores como si viven en casas con patio, o departamento, si hay niños o solo son adultos o adultos mayores, entre tantos", continuó Mercedes.

"A mejorado muchísimo el nivel de consciencia de la gente con respecto al cuidado de los animales. De todas formas todavía queda gente que no entiende esto, pero son los menos. Precisamente en mi área de trabajo, que son las medicinas alternativas y naturales, veo que son más las familias que buscan alternativas, que salen a buscar opciones para mejorar el bienestar de sus mascotas y que quizás van variando en el tipo de terapéuticas, pero están más conscientes. De todas formas hay gente que considera a la mascota como un miembro de su familia, pero lo cuida muy mal, pero a veces es por ignorancia", comenta la doctora María de los Ángeles Pirola - Veterinaria Holística e Integrativa.

"La holística es una medicina abarcativa e incluye a toda la familia muchas veces en la salud del animal y ven los resultados. La gente que elige este tipo de medicina es porque quiere darle esos mismos beneficios, que ellos han experimentado, a sus perros y gatos. También nos pasa con la alimentación. Nosotros trabajamos la alimentación natural y consciente en perros y gatos. Las familias que lo aplican empezaron por ellos a tomar consciencia y se replantearon que esto de alimentar con croquetas a sus animales no era lo más aconsejable. Es así donde buscan la misma calidad de alimentación para sus animales, siempre con asesoramiento de especialistas", sigue María de los Ángeles.

"En cuanto a los cuidados y la tenencia: los perros y gatos tienen necesidades físicas, mentales y emocionales. Y hay una cuarta y es transversal a las otras tres: las espirituales. Es básicamente dejar que mi perro sea perro o mi gato sea gato y respetar el potencial que tiene esa vida en este momento en la Tierra. Esto lo logramos cuando tomamos consciencia, precisamente, de cubrir estas necesidades más básicas y ahí nuestro perro o nuestro gato puede explotar y explorar sus necesidades más plenamente. Dejarlo ser desde el respeto y el cariño, pero para eso hay que informarse y asesorarse y después cada cual elige qué hará con su mascota de la mejor manera", concluyó la veterinaria.

