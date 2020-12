El blues local de los Romanoski

P: ¿De quiénes hablamos cuando hablamos de Romanoski Blues?

R: Hablamos de Erni Zenon (batería), Rodrigo Liñeiro (bajo) y de mí, Maximiliano Román (guitarra y voz).

P: ¿Discos?

R: Un EP de seis temas que se llama “Patagonia Blues”. La carátula de la propuesta, muy colorida, por cierto, es de la Fiesta del Puestero de Junín.

P: ¿Apuntan a un segundo disco en breve?

R: Sí, en este primer trabajo nos quedaron temas afuera por una decisión artística. Nos gustó como quedó el producto. Creo que hay que tener en cuenta que la gente ya no tiene la costumbre de escuchar discos enteros, así que apuntamos en un futuro inmediato a sacar un simple con tres temas y después, sí, otro álbum.

Nos encanta el estudio y tenemos los roles bien definidos en esta situación: el baterista Erni Zenon es el productor y el que tiene la última palabra, mientras que yo compongo y Rodri Liñeiro (bajo) hace arreglos que sensibilizan la obra.

P: ¿Nunca pensaron en filmar un road movie que los tenga como banda sonora? Me dan mucho eso.

R: Nos encanta todo el mundo audiovisual, estamos siempre mirando cosas y sacando ideas. Contamos en nuestro grupo de trabajo con Agu Grego que es un gran artista del cine, y ya tenemos craneado nuestro primer clip, que seguramente esté para los primeros meses del año que viene.



P: Llevan tres años juntos, ¿cómo evoluciona el vínculo entre ustedes, en lo musical y lo personal?

R: Nuestro vínculo desde el primer momento fue muy divertido, pero a la hora de laburar nos ponemos las pilas. Me parece que eso es algo buenísimo, siempre apuntamos a dar lo mejor que podemos a nivel artístico. Ese compromiso sigue creciendo y no le vemos un techo. Nos interesa que suene bien en todo sentido después te puede gustar o no…

P: ¿Cuáles son las influencias musicales?

R: Las influencias son bien variadas, los tres venimos de palos distintos.

Por ahí Erni y Rodri tocan hace mucho tiempo juntos y comparten ciertos estilos de música como el new metal y otras yerbas. En un trío, el bajo y la bata tienen que tener una química particular, es como un submundo, y yo como cantante me voy poniendo de acuerdo (risas)

Nos gusta mucho la música de ahora con esa brisa setentosa, escuchamos mucho Gary Clark Jr., North Mississippi Allstars, Benjamín Booker, John Mayer, Black River Delta… La música de hoy es tremenda pero no sale por tevé ni por radio.

P: ¿Cómo componen?

R: Las letras de las canciones son mías y para la música por lo general me junto con Erni y ahí le vamos dando forma, a lo que después Rodri le pone algún condimento especial. Esa es nuestra fórmula. Siempre hicimos temas nuestros. Al principio eran pocos, y entraban en un popurrí que iba desde Freddie King a Sumo, dependiendo del lugar donde tocábamos. Ahora, la mayoría son propios.