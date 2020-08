El campeón Crusaders y Blues no jugarán el último partido

Crusaders, campeón del Súper Rugby Aotearoa de Nueva Zelanda, no visitará en la madrugada de mañana a Blues debido a que volvió a haber infectados de Coronavirus en el país oceánico y en la ciudad de Auckland, sede del partido, rige el nivel 3 de cuarentena hasta el 26 de agosto.

El partido, que se considerará empatado 0 a 0 y se le otorgará dos puntos a cada equipo, debía jugarse mañana a las 0.35 en el Eden Park de Auckland, en el cierre del certamen que se realizó para suplir el Súper Rugby que se canceló a causa de la pandemia en marzo último.

En este partido era muy probable que hiciera su esperada presentación en Blues el talentoso Dan Carter, bicampeón mundial con los All Blacks e indicado como el mejor medio apertura de la historia.

Carter se unió a la franquicia de Auckland antes del comienzo del Súper Rugby Aotearoa como cobertura de lesiones para Stephen Perofeta, quien había sido descartado por una lesión en el pie, pero entre su falta de estado´y una lesión en la pantorrilla no pudo debutar.

En esta madrugada se jugó el partido inicial de esta última fecha con el triunfo de Highlanders ante Hurricanes, en el Forsyth Barr de Dunedin, por 38 a 21, después de igualar en 14 en el primer tiempo.

Dan Carter no pudo jugar ni ujn solo partido en los Blues. Gentileza.

Para Highlanders los puntos fueron obra de un try penal y tries de Ngane Punivai, Ash Dixon, Ayden Johnstone, try y conversión de Mith Hunt y tres conversiones y un penal de Josh Ioane. Los de Hurricanes se dividen entries de Vince Also, Jamie Booth y Peter Umaga-Jensen y tres conversiones de Jordie Barrett.

Crusaders se consagró cmapeón del certamen con 30 puntos. Después se ubicaron Blues, 24; Hurricanes, 21, Highlanders, 14, y Chiefs, 5.