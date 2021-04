El cipoleño Matías de Rioja presenta su poemario con música en el CCC

“El hijo del gallego” suele ser su apodo más endilgado, pero que porta con el mayor de los orgullos, reconoce Matías, maravillado de caminar las calles cipoleñas, que alguna vez fueron suyas. Es que Juan Carlos, ese “Gallego”, su padre, es parte del ADN cipoleño desde que participó activamente en aquellos años de revuelta social, que culminaron con el llamado “Cipollettazo”.



Por eso no es nada descabellado pensar que, en medio de todo este caos mundial y pandemia, su deseo sea de presentar el libro “La pausa del mundo” en su tierra natal. Aquella que sirvió de escenario para el primer beso, le dio la profesión que hoy ejerce en su consultorio -hoy devenido en un trípode que sostiene al celular, como le ocurre a tantas y tantos psicólogos- y en el que cosechó amistades “para toda la vida”, dice.

“Para mi estar acá es importantísimo”, gesticula emocionado. “Cuando hablé con la editorial y las posibilidades de presentación del libro, lo primero que pensé fue en hacerlo en Cipolletti”, agregó. “Soy nacido acá, soy el hijo del Gallego, Susana es mi mamá, y uno de los poemas que más circularon por estos meses fue ´El hijo del Gallego’”, explicó.

Este viernes, a las 21, Matías presenta su poemario editado por Hojas del sur, junto a su amigo, el músico y también psicólogo, Javier Andrada. Combinarán las canciones del “Chavo”, como le dicen a Javier, junto a las letras de Matías, en el Complejo Cultural Cipolletti.



Las entradas, libres y gratuitas, se retiran en la taquilla del Complejo (Fernández Oro 57), de 11 a 13 y de 18 a 21. Por protocolo sanitario, sólo ingresan 100 personas.

El evento fue organizado por la Secretaría de Cultura del Municipio de Cipolletti, en las gestiones que vienen haciendo para recuperar al rubro cultural, tan golpeado y afectado por la parálisis del año pasado, y que recién en febrero volvió a poner un show en el teatro del Complejo Cultural. Según se registra, la aplicación de protocolos viene dando buenos resultados y no ha devenido en ningún caso de contagio.

Tras un año muy difícil, en el que la comunidad artista no pudo presentar sus producciones junto al público, De Rioja está más que ansioso de recuperar el vínculo con sus lectores, de encontrarse con amigas y amigos, y de compartir lo que le generaron tantos meses de encierro y pandemia. Todo esto sin mencionar que será en la ciudad de su corazón.

“Hubo un momento en la cuarentena, en las primeras semanas sobre todo, de mucho extrañamiento, con la sensación de que el exterior había desaparecido”, expresa frente a la pregunta del porqué de este libro.

Matías nació en Cipolletti, en 1981, y actualmente vive en Capital Federal. Se dedica a la psicología clínica y es docente universitario. Además de “La pausa del mundo”, publicó los poemarios “Mufasa no debió morir (escritos por si acaso)” (2014) y “Tal vez esperabas otra cosa” (2017), con los que no para de recolectar seguidores, que disfrutan de esa conexión entre las letras, Lacán y sus giros discursivos frente a las emociones.