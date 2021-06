El dinero que sale de la desesperación

No es simpático ayudar a los hospitales a costa de las multas a los comerciantes. No es cómodo para los municipios y menos aún para aquellos propietarios de comercios que con la dosis de rebeldía propia del ser humano, decidieron desafiar algunas normas y fueron castigados.

La pandemia nos pone en frente. Los que abren frente a los que no lo hacen, los que gobiernan frente a los que ven desde afuera, los que cumplen frente a los que no cumplen.

De un lado y del otro hay padecimientos, demasiados dolores de pandemia que nadie puede detener.

Pero no parece un acierto que municipios y provincias aparezcan en la foto donando un cheque enorme con las multas que le hicieron a los comerciantes que están casi fundidos. Porque es como presumir de que recaudamos tanto a costa de esa rebeldía comercial. No suman esas imágenes cuando el dinero no sale de una alcoholemia ni de un cruce de semáforo en rojo. Acá sale de los bolsillos de la desesperación que se ven acorralados por un presente sin futuro. Por magras o nulas recaudaciones e impuestos que siguen llegando como si nada.

No es necesaria la publicidad cuando estamos en un escenario de agobio. Ni siquiera debiera ser necesaria la sanción. Pero entiendo que cuando hay reglas se hacen para cumplirlas.

Sin embargo, el acto publicitario de donar dinero del que está peor resulta tan desagradable que hasta cae mal que sean en definitiva los comerciantes quienes ayuden a los hospitales.

Es la letra chica de la foto la que no me cierra.

Tal vez el consenso, el diálogo haga bajar la recaudación de multas, pero hará subir la imagen. Tanto que en términos políticos esas fotos de los cheques tremendos hacen más daño que publicidad.

No sé, tal vez por respeto al diálogo y al entendimiento, no deberíamos hacer leña del árbol caído y mostrar dinero que surgió de bolsillos rotos.