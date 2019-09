El equipo económico, el gran rompecabezas de Alberto Fernández

La conformación del gabinete económico por parte de Alberto Fernández, en caso de ser electo presidente el 27 de octubre, empieza a representar un verdadero dolor de cabeza, que si bien se trata de mantener oculto, ya empieza a saltar a la luz de los tironeos y cortocircuitos que hay dentro del kirchnerismo.



En principio, según comentaron fuentes partidarias a “Río Negro” en Buenos Aires, los candidatos a ministros de Economía o Hacienda de la Nación con mejor imagen para los mercados serían Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas y Martín Redrado, ex vicecanciller y ex titular del Banco Central.



Sin embargo, ambos economistas no irían Hacienda, ya que no tendrían el visto bueno de un vasto sector de “La Cámpora” y de aquellos mas duros e inflexibles que integran la coalición Frente de Todos.



En principio, Nielsen es candidato a ocupar el cargo nuevamente de secretario de Finanzas, quien tendría que renegociar toda la deuda o también en el área de Energía, para eventualmente impulsar más el área de Vaca Muerta.



En el caso de Redrado, otras fuentes consultadas aseguran que podría ir a Cancillería, en el cargo de secretario de Relaciones Económicas Internacionales.



El problema justamente es que en Economía y Hacienda se empieza a achicar la lista de posibles candidatos.



En orden de importancia se ubican los economistas Matías Kulfas, Miguel Peirano, Arnaldo Bocco , Mercedes Marcó del Pont, Emanuel Alvarez Agis.

Tal como lo admiten en el propio espacio del Frente de Todos ninguno de esos candidatos sería bien visto por los mercados y admiten que en el entorno de Alberto Fernández están “preocupados” por las reacciones adversas que podría generar esa designación.

Se sabe también que hubo sondeos hacia otros candidatos más ortodoxos como el economista Carlos Melconián, quien claramente sería rechazado desde todo punto de vista de los sectores más duros e inflexibles del kircherismo.



No obstante, en el entorno de Alberto Fernández aseguran que el objetivo inmediato es convencer al actual titular del Banco Central, Guido Sandleris, para que continúe en su cargo.

Sin embargo, quienes conocen a Sandleris aseguran que al actual titular del BCRA le resultaría muy díficil seguir en su función, teniendo en cuenta los antecedentes del kirchnerismo en materia monetaria, especialmente, en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

“Sandleris no va aceptar de ninguna manera que le ordenen pasar las utilidades del BCRA al Tesoro, como ocurría con Cristina, o mismo que aumente la emisión monetaria. Sinceramente, no creo que siga por más que le pidan”, resaltó un funcionario del Banco Central.

Por otro lado, diversos operadores del mercado han hecho una evaluación negativa de los últimos movimientos que hizo Alberto Fernández en materia de negociaciones internacionales y de la deuda.

En ese sentido, remarcan que el viaje efectuado por Fernández a España en esta última semana “dio señales preocupantes, como las expresiones que tuvo acerca de las dudas sobre cómo cumplir con la deuda, o mismo la relación con Estados Unidos”.



“Además en el mercado se percibe que la recepción que tuvo en el Gobierno y en las empresas españolas que conversó no fue del todo buena”, agregó una importante fuente bancaria.

“Es muy dañino decir que estoy en contra de las multinacionales”

En diálogo con una radio desde España, donde habló ante diputados del Congreso, entre otras actividades, Alberto Fernández relativizó haber planteado que “no tiene sentido tener petróleo si las multinacionales se lo llevan”, como había trascendido en las últimas horas.



“Lo que dije es que es importante para un país petrolero desarrollar tecnología, porque si no termina dependiendo de las multinacionales. Ojalá pudiéramos explotar Vaca Muerta con tecnología argentina, pero hoy no la tenemos. Esto no va en desmedro de las multinacionales, a las que necesitamos para seguir desarrollándonos. Transformaron esa idea para decir que Alberto está en contra de las multinacionales del petróleo. Eso es muy dañino”, afirmó el candidato a presidente del Frente de Todos a “Radio 10”.



Fernández pidió además que se dejen de “embromar” con la “historia de los demonios de La Cámpora”, y dijo que sus dirigentes son “gente que, como todos los argentinos, quieren vivir en un país mejor”.

“Leía una nota en (el diario) La Nación sobre los peligros de Alberto con La Cámpora. Esta historia de los demonios de La Cámpora. Déjense de embromar. Es gente que, como todos los argentinos, quieren vivir en un mejor país, es solamente eso”, dijo.

Dijo que la nota hablaba de que el día que el empresario y dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, fue a las oficinas de Fernández, en el barrio de San Telmo, se encontró con el dirigente de La Cámpora Eduardo ´’Wado’ de Pedro.



“Justamente, Marcos Galperín vino a vernos porque es amigo de Wado de Pedro. Así se generan climas y se le hace mucho daño a la Argentina. Tenemos que terminar con esta Argentina que miente”.