El "futuro del empleo" ya está ocurriendo

Sebastián Campanario no tiene nada de gurú, esa figura detestable que pareciera poder anticipar todo. Nada de eso. Campanario solo es -ni más ni menos- uno de los especialistas más notables sobre todo lo que tenga que ver con innovación y creatividad. Todo el tiempo nos habla de lo que sabe en “futuro tiempo real” con una mirada crítica. No refiere a lo que va a venir sino en lo que ya está acá, entre nosotros, detectando lo que son nubes de humo y lo que sirve o no sirve, rescatando siempre nuestra condición humana ante el avance tecnológico.

Pues bien, él será uno de los expositores top que la audiencia regional tendrá el privilegio de escuchar este miércoles 18 en la conferencia El futuro del Trabajo, en Neuquén.

“Mi charla va a ser sobre innovación, futuro cercano y creatividad, con un foco muy específico en el mercado del trabajo. Siempre, en la primera parte de mis exposiciones, hago una especie de noticiero de cosas que están pasando en la última semana en materia de avance científico y tecnológico. Estamos viviendo una especie de presente de ciencia ficción, que muchas veces no lo notamos del todo porque los argentinos tenemos una coyuntura demasiado trepidante pero están pasando muchas cosas en este 2019”, apunta Campanario a “Río Negro”.

En la Argentina tenemos una estructura de la distribución de las habilidades con una parte intermedia muy ancha de gente con secundario completo, con mucho empleado administrativo y mucho empleo estatal. Ese es el principal punto de riesgo para hacer frente a la automatización”. Sebastián Campanario

“Luego hablaré sobre creatividad. Soy economista y estudié durante muchos años economía del comportamiento, que es la mezcla de economía y psicología. Puntualmente me referiré a los sesgos que son obtáculos para los procesos de cambio e innovación. No solo en el aspecto tecnológico sino también desde lo cultural, los hábitos, lo social, con mucha referencia a lo que está pasando en el mercado laboral desde fines de los años ´70, previo a la revolución tecnológica que hoy vivimos”.

-También hablarás de las habilidades que hoy se exigen para un buen desempeño laboral, como saber escribir.

- Sí, saber escribir es fundamental. Hace poco salió una columna muy buena de Seth Codina que decía que “hoy todo pasa por saber escribir”. Saber escribir es aprender a pensar, a estructurar los pensamientos.. por ello él dice que si tuviera que recomendar una habilidad para que adquiera un chico de nivel primario, secundario o terciario/universitario es aprender a escribir. Coincido con esto.

Además, hay que saber que las habilidades blandas van a ser fundamentales en los temas de creatividad; hablo de esa capacidad de unir puntos, de empatía, inteligencia social. Hay bastante consenso de que eso es lo más difícil de automatizar. Lo que hay menos consenso ni está muy en claro cómo poder enseñar empatía en un colegio o una universidad. Cómo enseñarla fuera de un contexto concreto. Esta es una de las discusiones que hoy tienen los educadores.

Campanario admite que “los cambios que vivimos son tan acelerados hoy que los gurúes quedan al desnudo inmediatamente. Enseguida se puede demostrar si algo es verdadero o falso. Los consensos cambian muy rápidamente. En materia de mercado laboral había un consenso muy negativo -hasta mediados de 2018- con mucho paper hablando de destrucción de miles de millones de puestos de trabajo inminente. Y eso no es lo que está ocurriendo. Hace un mes atrás, una tapa de The Economist refería un record de empleo en el mundo desarrollado. Los mercados más robotizados como Alemania, Japón y EE.UU., especialmente, nunca tuvieron tanto empleo como hoy. Lo que se está viendo en los lugares más dinámicos en aspectos de tecnología es que hace falta mano de obra calificada para complementar esa tecnología. Por ello, hoy el panorama global es menos negativo a lo que era hasta hace unos meses atrás.

La Argentina es un caso aparte: tiene una coyuntura muy negativa con respecto al empleo. Tenemos una estructura de la distribución de las habilidades con una parte intermedia muy ancha de gente con secundario completo, con mucho empleado administrativo y mucho empleo estatal. Ese es el principal punto de riesgo para hacer frente a la automatización”.

Perfil profesional



Sebastián Campanario es uno de los principales referentes de la agenda de innovación, creatividad y futuro “en tiempo real” de la Argentina

Economista

Colaboró en Cepal, IDEA, TED y Cippec

Premio Konex 2017