El gesto solidario de Nikolajuk, medallista de oro en Lima 2019

En los Juegos Panamericanos de Lima 2019 Iván Nikolajuk se metió en la historia grande del deporte de Río Negro al ganar la medalla de oro en tiro con arco compuesto junto a la cordobesa Eugenia González Briozzo.

Nueve meses después de su conquista y en pleno aislamiento debido a la pandemia de coronavirus, el conesino volvió a acertar en el blanco cuando decidió donar la beca que recibe del Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) a partir de su acción en Perú.

“Lo que doné era una suma extra que nos dieron por cuestión de la cuarentena. Nos dieron un aumento y decidí colaborar. Por un tiempo a mí esa plata no me va a servir, no tengo que comprar nada, no tengo que viajar y por eso lo doné al municipio de Conesa”, le contó a Río Negro el joven arquero.

“Lo hice para que lo inviertan en lo que haga falta. Hubo mucha gente que también colaboró y lo hizo mucho más que yo. Esto se da a conocer porque soy una figura pública pero hay personas que ayudaron mucho más que yo”, agregó con humildad el medallista dorado.

Las becas del Enard son una suma de dinero que reciben los deportistas argentinos. Iván recibe la suya desde su participación en los Juegos Panamericanos.

A principio de año, el conesino se había trasladado a Bahía Blanca para iniciar sus estudios universitarios pero cuando se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio regresó a su casa.

Junto a Eugenia lograron colgarse la presea dorada en Lima.

“Cuando arrancó la cuarentena estaba a punto de viajar a México a un torneo panamericano y al toque nos avisaron de la suspensión. Todas las competencias están canceladas y no sabemos cuando vamos a volver a competir”, detalló el medallista dorado.

Con respecto a su entrenamiento, Nikolajuk indicó que se toma el aislamiento con calma aunque sostuvo que por momentos es difícil mantener la motivación. “Estoy entrenando de gusto. Como no hay ningún torneo lo hago para mantenerme. Es complicado entrenar sabiendo que lo que estoy haciendo ahora no lo voy a poder aplicar en ningún torneo”, agregó.

Iván explicó que su entrenador en la selección le envió un plan de entrenamiento flexible, ya que debido la falta de programación de certámenes es innecesario practicar a alto nivel.

“Cuando tengo un rato libre me pongo a entrenar en el patio de mi casa, este deporte me permite eso, como para no perder ritmo. No creo que vaya a tener alguna dificultad para volver, voy a estar al mismo nivel que antes”, aseguró el conesino de 19 años.

Mientras aguarda porque todo pueda volver a la normalidad, el campeón panamericano se mantiene en forma en casa y además ayuda a su comunidad.