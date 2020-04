El Gobierno ofreció una quita del 62% en intereses y tres años de gracia

Con la presencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de los gobernadores del oficialismo y la oposición, Alberto Fernández sumó ayer un fuerte capital político a su propuesta de reestructuración de la deuda, que se efectivizará formalmente hoy ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos. En un anuncio formal en la residencia de Olivos, el presidente calificó la situación como de “default virtual” después de que su ministro de Economía, Martín Guzmán, sentenciara que la Argentina “hoy y durante ciertos años no está en condiciones de pagar nada”. La oferta que presentó ayer Guzmán, como se preveía, es agresiva para los acreedores: una quita de 62% en los intereses, que alcanza a los US$ 39.000 millones de dólares, y de 5,4% en el capital, de US$ 3.600 millones, más tres años de gracia. Guzmán precisó que los tenedores de bonos argentinos tendrán 20 días para dar una respuesta, “suficientes para que tomen una decisión”. El mercado dará hoy un anticipo sobre cuál será esa respuesta.

La oferta está destinada a los acreedores de unos 68.800 millones de dólares emitidos por la Argentina bajo legislación extranjera. Se conoce después de largos meses de discusiones con los principales fondos de inversión, que administran esos títulos. Los especialistas aún no tienen claro aún cuánto equivale en términos de quita total de la deuda, pero se estima que representaría entre un 37% y un 40%. Si fuera así, no estaría lejos de lo que cotizan hoy los bonos.

Si los acreedores la rechazan, la Argentina entraría en default. El miércoles próximo vencen unos US$ 500 millones de dólares de intereses de tres bonos Global. Ingresarían en esta propuesta presentada ayer. Economía cuenta con un mes de prórroga para que no caigan en default si no llega a un acuerdo. No se descarta la apertura de una ronda de negociaciones, pero el margen parece muy estrecho.

Ese el punto. En el contexto excepcional que impuso la pandemia del coronavirus, Guzmán reconoció ayer que no había podido “llegar a un entendimiento” con los acreedores sobre cuál era el nivel de sostenibilidad de la deuda. Volvió a decir que los tenedores de bonos reclaman “más ajuste fiscal” y que para el gobierno, eso “destruiría las oportunidades de millones de personas en la Argentina”. “Hay un límite hasta donde se puede ir, y ese límite es la oferta que estamos presentado en el día de mañana (por hoy)”.

El ministro propuso un canje de los títulos argentinos que contempla un período de gracia de tres años, tras los cuales la Argentina volvería a pagar recién en 2023. Ofertó una tasa de interés de 0,5%, que iría creciendo “hasta niveles sostenibles”, que a su juicio es en promedio de 2,33%.

La propuesta implica una mayor reducción de los intereses que de capital, explicó el ministro. “La gran carga se concentra en la reducción de intereses. Se da reducción de capital de 3.600 millones de dólares, esto es una quita de 5,4 por ciento sobre el stock de deuda externa. Y una reducción en el pago de intereses de 37.900 millones de dólares, que equivale a una quita de intereses del 62%”, precisó el ministro.

Guzmán dijo que los acreedores contarán con 20 días para dar una respuesta. No pareció optimista. “Va a haber gente jugando muy fuerte. Las voces de nuestros acreedores que buscan que la Argentina pague más van a estar resonado. Es importante que estemos unidos sobre esta oferta. Esto es fundacional para la recuperación” de la economía argentina, se entusiasmó Guzmán .

El de ayer fue un gesto político. El presidente Fernández cerró la presentación con un mensaje breve, en e que agradeció el acompañamiento de los gobernadores del oficialismo y de la oposición.

Dijo que “una deuda sostenible es una deuda que no postergue a la Argentina” y volvió a hablar de su experiencia con Néstor Kirchner. “ En aquella oportunidad debimos hacer frente a un default heredado y en esta ocasión a uno virtual. Asumimos el compromiso de salir de esta situación. Vamos a pagar la deuda sin que haya más postergaciones para los argentinos”, aseguró. Hoy debería conocerse la letra chica de la oferta. Hablará el mercado.

ANÁLISIS | Poco margen de acuerdo y en el umbral de un nuevo default

Lo admitió ayer el ministro Guzmán: de nada han servido las largas negociaciones que mantuvo con acreedores y fondos de inversión, esfuerzo que se remonta a antes de las elecciones de octubre que devolvieron al peronismo al poder. La Argentina presentó una oferta sobre la que se sabe no hay consenso y, con poco margen de acuerdo, se asoma al umbral de un nuevo default.

La propuesta de Guzmán, un académico cuya especialidad son las reestructuraciones de deuda, confirmó las versiones acerca de una oferta “agresiva” a los bonistas –muy lejana de las fórmulas amigables que proyectaba el candidato Fernández– e inspirada en las recomendaciones de su guía, el Nobel de Economía Joseph Stiglitz.

El complejo contexto de la crisis global por la pandemia y la estrechez fiscal parecen haber consolidado esta posición de intransigencia, que venía siendo alentada por los sectores más radicalizados del gobierno. La inesperada presencia ayer de Cristina Kirchner dando aval a esta oferta podría dar sencillo sustento a esta idea.

Guzmán dijo que tampoco se le puede pagar al Fondo Monetario

El director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, evitó ayer opinar sobre la propuesta de reestructuración de la deuda que presentó el gobierno argentino a los acreedores y dijo que espera “conocerla pronto” para poder seguir ayudando al país.

El ministro Martín Guzmán hizo una mención ayer al Fondo que Werner también eludió. Guzmán dijo que Argentina “no puede enfrentar la deuda con el FMI”. “Continuaremos trabajando de forma constructiva en un nuevo programa para no tener que pagar en los próximos tres años”, amplió el ministro.

En una videoconferencia desde la sede del organismo en Washington en el marco de la Asamblea de Primavera del FMI, Werner consideró que “nuestro personal presentó un documento técnico donde se evaluaba la sustentabilidad de la deuda argentina”.

“Pero la propuesta es muy reciente y la queremos conocer, por lo que no puedo agregar mucho más y tan sólo esperamos que se llegue a una conclusión exitosa para que la Argentina pueda pasar a diseñar políticas para volver al crecimiento”, apuntó.

En referencia a como el país encaró la crisis de la pandemia del coronavirus, Werner dijo que el gobierno argentino la enfrentó “de lleno, de frente, siendo uno de los primeros países de la región que puso en práctica medidas para contener la diseminación del virus”.

“Además, teniendo en cuenta el espacio fiscal limitado en el que se encuentran, han puesto en práctica políticas económicas en apoyo de personas más vulnerables y empresas”, subrayó.

Werner dijo que la expectativa del Fondo sobre Argentina consiste en “tener un paso siguiente hacia adelante y luego un programa y estamos trabajando con esa agenda y con ese calendario con las autoridades argentinas”.

Otra “década perdida” para la región

- El coronavirus puede provocar otra “década perdida” en Latinoamérica entre 2015 y 2025, advirtió el FMI.

- En un análisis publicado en el blog del organismo, Alejandro Werner, director para las Américas dijo que la región está ante la peor recesión en 50 años, con una “dramática contracción” de la actividad estimada en 5,2% en 2020.

- El repunte del PBI puede ser de 3,4% en 2021, con aumento proyectado de 2,7% entre 2022 y 2025. “Pero incluso en este escenario de recuperación, la región enfrenta el espectro de otra ‘década perdida’ durante 2015-25”, dijo.