El gran impacto del cambio climático en los glaciares del cerro Tronador

El barilochense Nicolás Martyniuk es el primer becario postdoctoral argentino que resultó seleccionado para participar de Woodstoich 2019, en la estación biológica Flathead de Montana, en Estados Unidos.

Este workshop se realiza cada cinco años y selecciona a 20 jóvenes postdoctorales del mundo para debatir sobre diversas temáticas vinculadas a la estequiometría ecológica. Se trata del cuarto evento (el primero fue en Noruega en 2004, el siguiente en Japón y el último, en Australia).

Martyniuk, doctor en Biología, forma parte del Laboratorio de Limnología del Centro Regional Universitario Bariloche y está abocado al estudio de los glaciares en el área del cerro Tronador.

“Esta experiencia en Estados Unidos refuerza aspectos vitales para la vida científica. Pero además, permite dar a conocer el laboratorio del que formo parte ya que al encontrarnos tan lejos (en Argentina y más aun, Bariloche) es muy difícil la cooperación y el contacto fluido con otros laboratorios del mundo que trabajen en temáticas similares”, reconoció Martyniuk.



Mis directores de doctorado me llevaron a Tronador en mayo del 2012. De más chico había ido allá y sinceramente, el cambio fue realmente asombroso. Nunca me imaginé que hubiera cambiado tanto en 10 años”. Nicolás Martyniuk.



Este biólogo de 32 años no solo fue el primer argentino en participar de este tipo de encuentros sino el único del hemisferio sur ya que todos los participantes provenían de Europa o Estados Unidos.

Martyniuk fue seleccionado para participar del debate sobre “Viviendo en frío: estequiometría ecológica en la criósfera” ya que su trabajo desde el año 2012 -cuando inició su doctorado en Biología- está enfocado en el cerro Tronador.

“En ese momento, empecé a ir regularmente todo el año -aunque no en invierno debido a la dificultad para acceder por la nieve- para trabajar diferentes aspectos de los arroyos que nacen de los glaciares del Tronador. Poco después, empecé a trabajar en el lago, en el glaciar del Ventisquero Negro y en la zona de Puerto Blest en el río y lago Frías”.

Martyniuk trabaja sobre el efecto del cambio climático sobre la retracción glaciar y cómo afecta las comunidades de productores primarios de arroyos y lagos.

“El cambio en glaciares que se encuentran por debajo de los 1500 metros, como el Ventisquero Negro, es muy notorio. Desde que empecé mi doctorado hasta que me recibí en 2016, el frente del glaciar retrocedió 100 metros. El cambio es impresionante”, expresó.

“Los glaciares por encima de los 1500 metros", advirtió, "se encuentran en equilibrio con el clima y no tienen por lo tanto, una marcada retracción, de acuerdo a un reciente estudio de colegas en Mendoza”.

El taller en Montana

Meses atrás, Martyniuk fue entrevistado para una revista de estequiometría sobre el balance de nutrientes en organismos. Ese mismo medio divulgaba el taller en Montana.

“El director del laboratorio Esteban Balseiro me instó a participar. Si bien no pagaban traslados internacionales, uno de los responsables del evento, Jim Elser, logró conseguir fondos para que pudiera viajar. De otra forma, y con la situación del país y Conicet no hubiera podido ser parte”, admitió.

En el encuentro que se llevó a cabo en Estados Unidos, no hubo una exposición sobre un tema específico pero hubo “una revisión (única hasta ahora) sobre cómo funcionan los glaciares de las montañas en cuanto a nutrientes, fauna y flora y la ecología de estos ambientes”.

Los cambios que podrían producirse

- El investigador mencionó que la retracción del Ventisquero Negro “podría provocar grandes inundaciones como ocurrió en mayo del 2009 en Tronador y afectar los ambientes que se encuentran río abajo. Los cambios de derretimiento afectaran composición y distribución la comunidad de algas y macroinvertebrados que viven en los arroyos glaciares”.

- En el lago Mascardi, también podría producirse cambios en la distribución de algas del plancton y de las especies de zooplancton.