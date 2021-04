El helicóptero Ingenuity consiguió volar con éxito en Marte

La NASA hizo volar con éxito el helicóptero Ingenuity en el cielo de Marte, según datos enviados por el aparato desde el planeta rojo.



"Los datos del altímetro confirman que Ingenuity ha realizado el primer vuelo de un aparato propulsado en otro planeta", anunció un ingeniero del Laboratorio de Propulsión a Reacción mientras la sala de control de la agencia aeroespacial vitoreaba.



En un breve video grabado desde el rover Perseverance se podía ver al helicóptero de 1,8 kilogramos volando tres metros sobre la superficie marciana, y luego volviendo a tierra firme.



La cámara del Ingenuity envió una imagen fija en blanco y negro que apuntaba hacia abajo y en la que podía verse su propia sombra proyectada sobre la superficie de Marte.

