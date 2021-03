El Kun Agüero puso en duda que San Martín haya cruzado Los Andes

El futbolista argentino Sergio “Kun” Agüero, jugador del Machesteer Cityde Inglaterra, protagonizó otro momento divertido que no tardó en viralizarse en las redes sociales. Fue en un vivo junto a su hijo que tiene en común con Gianinna Maradona, Benjamín, y un amigo de España, Rubén.

En un momento, mientras jugaban, el jugador se olvidó del nombre del general Don José de San Martín y hasta cuestionó su célebre cruce de Los Andes, a principios de 1817.

“Nosotros estudiamos a Manuel Belgrano, al que cruzó con un caballo Los Andes, el famoso ese...”, le explicó el Kun Agüero a su amigo europeo. Aunque intentó durante varios segundos recordar el nombre del prócer en cuestión, no pudo hacerlo.

“Vos sabías que uno... ¿quién fue? Uno cruzó Los Andes con un caballo”, agregó. "¿Era argentino?", preguntó el español, a lo que Agüero afirmó que sí, aunque en ese momento el territorio aún formaba parte del Virreinato del Río de la Plata.

“Es groso, tiene una estatua”, destacó el Kun, justo antes de poner en duda el célebre cruce de Los Andes. “El tema es que nadie lo vio, hay que ver si... porque yo puedo ir ahí, me saco una foto y cruzo en coche. Me pongo a posar con el caballo, me saco foto y puf, lo crucé", remató.

Para cerrar con el tema, añadió: "¿En esa época cómo sabés? Si ahora vos pensás, está Twitter, Instagram, Facebook, tenemos todo ahora. Si lo cruzó un caballo con un chabón, ¿no lo puede cruzar otro ahora? si lo cruzó uno es que se puede. ¿Quién va a cruzar, sabes el ofri?”.

Días atrás se supo que el delantero argentino es el objetivo del nuevo presidente del Barcelona Joan Laporta, apuntando de esa manera a la continuidad de Lionel Messi en el club ante la llegada de su amigo y compañero en el seleccionado argentino, reveló hoy la prensa española.

Barcelona realizó un acercamiento para conocer qué posibilidades existen de llegar a un acuerdo con Agüero y poder cumplir con la aspiración de juntarlo con Messi, con quien tiene afinidad futbolística y personal desde que se conocieron en el Mundial Sub 20 que la Argentina conquistó en 2005 en los Países Bajos.

Una de las fórmulas que tiene Laporta para frenar la salida de Messi cuando expire su contrato el 30 de junio, si no puede ofrecerle una mejora salarial, es darle afecto y un proyecto deportivo interesante. Messi ya perdió a un socio en el campo y un gran amigo con la salida de Luis Suárez al Atlético de Madrid y ese vacío lo podría llenar el "Kun", publicó el periódico digital El Confidencial.

No obstante, el ex Independiente no tiene claro su futuro porque maneja varias alternativas y una de ellas es el Barcelona. El Kun termina contrato con el Manchester City en junio próximo y no renovó, por lo tanto el delantero llegaría sin costo, por lo que el sueño de Laporta no es imposible.

El entrenador del City, el español Pep Guardiola, no parece tener mucho interés en que el Kun prolongue su contrato cuando en el último partido, contra el Manchester United, lo dejó en el banco de suplentes y no jugó ni un minuto.

Agüero tiene una temporada difícil por las lesiones y también se ha perdido partidos por sufrir el coronavirus. Ahora, está pendiente de encontrar un nuevo destino y quiere apurar la posibilidad de que sea junto a Messi aunque tiene ofertas de la Mayor League Soccer (MLS) de Estados unidos y la siempre latente chance de regresar a Argentina para retirarse en Independiente.

Pero Barcelona antes de contratar a Agüero tendría que resolver la situación del francés Mbappé quien sigue sin llegar a un acuerdo de renovación y queda libre en junio de 2022.