El Leeds de Bielsa sufrió una dura paliza frente al Manchester United

La Premier League es un torneo que se caracteriza por tener partidos con muchos goles cada fin de semana. Los resultados abultados están a la orden del día y esta vez lo sufrió el Leeds de Marcelo Bielsa.

En una actuación defensiva muy pobre, el equipo del Loco perdió 6 a 2 con el Manchester United como visitante. En apenas 3 minutos, el local se puso 2 a 0 con dos goles de Scott McTominay.

A los 20', Bruno Fernandes amplió la diferencia y a los 37' Victor Lindelof metió el 4 a 0, en un córner muy mal marcado por Leeds. Liam Cooper descontó de cabeza para los de Bielsa antes que termine el primer tiempo.

A los 21' del segundo tiempo, Daniel James marcó el quinto y cuato minutos después, Fernandes convirtió el sexto de penal. Stuart Dallas maquilló el resultado a los 32', con un golazo de afuera del área para el 2-6 final.

"En el primer tiempo tuvimos opciones similares a las que tuvieron ellos pero no las convertimos. Es muy doloroso. Pero no vamos a abandonar esta forma de jugar", señaló Bielsa tras el partido.

