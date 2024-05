Exportaciones de petróleo y energía: la balanza alcanzó un superávit de US$ 2.400 millones 

Los niveles récord de producción de petróleo alcanzados en lo que va del año en Vaca Muerta trascendieron los límites de la provincia y tuvieron un robusto impacto en los registros de la balanza comercial de energía en Argentina. La diferencia en dólares entre las exportaciones e importaciones de hidrocarburos arrojó un superávit comercial de más de 2.400 millones de dólares, durante el primer cuatrimestre de 2024.

Así como la mayor producción de petróleo en Neuquén apuntaló las ventas al exterior de este hidrocarburo a nivel nacional, una sensible baja en las importaciones jugó un rol central en los registros durante los primeros cuatro meses del año.

Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la balanza comercial energética arrojó un superávit de 2.415 millones de dólares.

Lo primero que sobresale del informe oficial es que en el cuatrimestre hubo un aumento marcado en las ventas de petróleo crudo al exterior, que tuvieron un impacto positivo en cuanto a los ingresos generados. La mayor producción de shale oil en Vaca Muerta y la normalización de las ventas de combustibles conjuntaron un positivo resultado.

En paralelo las importaciones de productos de energía se redujeron drásticamente este año, respecto al mismo período del año pasado. El documento da cuenta de una caída importante en las compras de combustibles y lubricantes elaborados.

Estos dos elementos (mayor exportación de petróleo y caída en las importaciones) fueron clave para conjuntar en el sólido resultado del cuatrimestre en análisis.

Según lo reportado en el último informe de ICA del Indec, durante los primeros cuatro meses del año se exportó por un total de 3.276 millones de dólares, lo que significa un aumento del 21,2% interanual. El año pasado, en el mismo período, se reportaron ingresos de 2.702 millones de dólares.

En números US$ 3.276 millones es lo que se recaudó por exportaciones de energía, durante el primer cuatirmestre.

En cuanto a las importaciones energéticas del cuatrimestre, acorde a la información oficial, se realizaron compras al exterior por un total de 861 millones de dólares. Respecto a los registros de los primeros cuatro meses del año pasado (US$ 2.463 millones) se ve una marcada reducción del 65% (o de US$ 1.601 millones) en las importaciones.

Si se retoman los datos de las exportaciones (US$ 3.276 millones) e importaciones (US$ 861 millones) del período, se concluye que el primer cuatrimestre de 2024 cerró con un robusto superávit comercial energético de US$ 2.415 millones.

Balanza comercial: cómo fueron las exportaciones e importaciones en abril

Acorde al último informe de ICA del Indec, en el cuarto mes del año se registraron exportaciones por 945 millones de dólares, lo que equivale a un fuerte incremento interanual de un 44,4%, respecto a los 654 millones de dólares del mismo mes de 2023.

“El valor de las exportaciones llegó a 945 millones de dólares, creció en 290 millones de dólares sobre abril de 2023, por una suba de 0,8% en los precios y de 43,2% en las cantidades. Aumentaron las ventas de petróleo crudo en 277 millones de dólares y las de carburantes en 24 millones de dólares”, indicó el Indec.

En números 44,4% es lo que aumentaron los ingresos por exportaciones durante abril, a nivel interanual.

El aumento de las ventas de petróleo que se registró durante abril también se reflejó en los meses anteriores. Entre enero y abril las exportaciones de crudo fueron por un total de 1.703 millones de dólares, casi un 60% más que en el acumulado de los primeros cuatro meses de 2023.

En cuanto a las importaciones, en abril hubo compras al exterior por unos 242 millones de dólares, mientras que en el mismo mes del año pasado fueron de 589 millones de dólares. Consolida una caída en las compras de casi el 60%

En números 60% es lo que aumentó lo recaudado por ventas de petróleo al exterior, durante el primer cuatrimestre.

“Este uso económico cayó en total un 58,9% (-347 millones de dólares). Esta reducción se debió a una baja del 66,8% en las cantidades importadas, ya que los precios subieron 21,8%”, precisaron del Indec.

Detallaron que la categoría Combustibles y lubricantes elaborados fue la que más decreció en este uso (-368 millones de dólares).