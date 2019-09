El municipio cipoleño sale a la calle a controlar drogas en el Tránsito

Desde este viernes, el municipio cipoleño empezará a controlar el consumo de sustancias tóxicas en los operativos de Tránsito, con los nuevos dispositivos que adquirieron durante la semana. Además, buscan apostar fuerte a los controles de alcoholemia, que estaban siendo sostenidos con un solo alcoholímetro, y que ahora sumarán tres nuevos aparatos con mejor tecnología.

Durante este fin de semana las multas por droga no tendrán validez, pero la Policía podrá inspeccionar los vehículos y realizar controles.

La estadística que maneja la comuna dice que en el 50% de los siniestros viales existe consumo de alcohol o drogas. Basados en ese dato, tomaron la decisión política de invertir más de un millón y medio de pesos para la compra e implementación de esta tecnología.

Como la empresa que provee los dispositivos todavía no realizó las capacitaciones correspondientes, durante este fin de semana no se labrarán multas, pero si realizarán operativos a modo de pruebas, y la Policía podrá revisar los vehículos de quienes resulten positivo en el consumo de estas sustancias.

Según explicó Lorena Ferrada, directora del departamento de Tránsito y Transporte, con un hisopo se absorbe saliva del conductor, y luego se ingresa en un lector, que al cabo de unos minutos informa si consumió alguna de las seis drogas que detecta el dispositivo. Se pueden agregar hasta 10 sustancias tóxicas prohibidas. Por ahora está configurado para detectar psicofármacos, cocaína, marihuana, opiaceos y LSD.

Los tres nuevos alcoholímetros se suman a uno que ya tenía el municipio, más otro que utiliza la Policía Caminera y que fue proporcionado por la agencia provincial de Seguridad Vial. El rango operativo que tendrán los inspectores se ampliará exponencialmente, y se prevé además un aumento en el costo de las multas.

Cerca de un millón y medio de pesos invirtió el municipio cipoleño en los nuevos aparatos. Foto: Gentileza

Sumado a esto, también compraron más detectores manuales pasivos, lo que permitirá al personal de Tránsito llevar a cabo varios controles simultáneos.

Si bien la ley no penaliza el consumo, conducir bajo los efectos de alguna droga estará sancionado y se aplicará la multa más alta de las que se prevén para los automovilistas con alcoholemia positiva. La ordenanza que prevé los costos será actualizada, informaron fuentes municipales.

Aldo Mildenberg, director de Seguridad Ciudadana, también a cargo de Tránsito y Transporte, y de la secretaría de Servicios Públicos, explicó que la idea del municipio no es penalizar, sino desalentar el consumo al volante.

“Lo que decimos es que quien vaya a consumir, no maneje, y si consumió que se tome un taxi o que cuente con un conductor designado”, argumentó. “No va a pasar nada si no maneja, y va a llegar bien a su casa, ojalá en un año no hagamos una sola multa por alcohol o droga, eso va a significar que somos una sociedad sana, o al menos consciente”, agregó.

Los alumnos de cuarto y quinto año serán partícipes de charlas para prevenir el consumo. Foto: Archivo

Charlas en adolescentes

A raíz de estas nuevas acciones que llevará adelante la comuna, en conjunto con la Agencia de Adicciones de la provincia, empezarán a recorrer los colegios locales para realizar charlas.

La idea es generar encuentros con alumnos de cuarto y quinto año, que representan el segmento más "delicado" y "en riesgo", explicó Mildenberg, para abordar el tema del consumo problemático y aplicarlo a lo vial.

Sostuvo que este tipo de iniciativas se está utilizando mucho en otras partes del mundo y aseguró que "da buenos resultados".