El municipio se reúne con Autobuses Neuquén para analizar la crisis del combustible

La municipalidad se reúne hoy con la concesionaria del transporte público en Neuquén para analizar las dificultades que plantea la empresa para lograr combustible; en tanto aseguró que la prestación se normalizó y no se prevé una reducción de las frecuencias.

El secretario de Transporte, Fernando Palladino, aseguró que la firma no puede reducir frecuencias si antes no se lo autoriza la comuna, porque sería una modificación unilateral del contrato.

Palladino confirmó que desde la madrugada de hoy los colectivos circularon con normalidad. Reconoció que ayer por la tarde hubo una restricción de 6 líneas urbanas y aseguró que esta situación no fue autorizada.

Según indicó, la firma tendría inconvenientes para aprovisionarse de gas oil debido a que la entrega mayorista del combustible a las unidades se hizo "sin precio". "Se labraron actas por la falta de estas unidades, hoy recibiremos el descargo de la empresa", aclaró Palladino.

Explicó que como él se encontraba en Buenos Aires, se reunió allá con las autoridades de la concesionaria y definieron continuar hoy en esta capital con las reuniones. Insistió en que el servicio se prestará sin cambios en esta ciudad .

"Vamos a analizar cuál es la situación y ver cómo zanjamos esta problemática", sostuvo el funcionario.

Foto: Archivo Oscar Livera

Respecto al reclamo de las ex esposas de algunos choferes que denunciaron no haber percibido la cuota alimentaria, Palladino indicó que "eso no está en discusión, la empresa tiene la obligación de pagar el salario de sus empleados y la cuota alimentaria es parte remunerativa del sueldo; no es algo que esté en discusión" ni que guarde relación con la tarifa o prestación del servicio, dijo.