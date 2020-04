El negocio de las discotecas tambalea en Bariloche por el coronavirus

Si hay un segmento turístico que por sus características asoma como el más difícil de recuperar es el de los viajes de egresados. Y si hay un servicio entre los ofrecidos a los estudiantes, cuya normalización hoy parece impensable es el de boliches y discotecas.

Las fiestas nocturnas en recintos que pueden albergar apretadas multitudes de hasta 2.000 jóvenes, y que son una marca registrada del turismo estudiantil, van a contramano de todo lo recomendado como prevención frente a la pandemia de coronavirus.

El principal empresario del sector en Bariloche, Ricardo Rimoldi, reconoció que la perspectiva no podría ser peor. “Lo sufrimos nosotros que todavía no empezamos la temporada, pero ya impacta de lleno en las discotecas de todo el país. Hay un desconcierto total -admitió-. Hacemos una tormenta de ideas para ver cómo afrontamos esta crisis y no surge nada de nada”.

El gerente del Emprotur, Diego Piquín, dijo que -por ahora- todo es incierto, que no hay una estrategia específica para el sector y que la intención es “tratar de perder lo menos posible”.

Pero el turismo estudiantil tiene modalidades específicas, como la preventa con un año de anticipación, que suele desplegar su promoción y cerrar contratos entre marzo y mayo. Este año, por la suspensión de clases, todo está paralizado, lo cual pone en riesgo no sólo a la temporada actual sino también a la próxima.

Piquín estimó que la reactivación deberá ajustarse a estrictos protocolos, pero no se imagina qué ocurrirá con las discos.

Rimoldi dijo que “acá la clave es el aislamiento, todo lo contrario de lo que ocurre en una discoteca”. Señaló que la actividad “claramente va a ser lo último de lo último” a la hora de la normalización de los servicios. Casi tan difícil como la vuelta de los recitales masivos o los partidos de fútbol a cancha llena.

Su empresa administra cuatro de las discotecas más grandes de Bariloche, capaces de albergar en conjunto a 7.600 personas. Trabajan en la firma 52 empleados permanentes y 250 temporarios, que habitualmente se incorporan en junio.

Rimoldi dijo que “la prioridad es el pago de sueldos” y además de los haberes del personal permanente comenzó a recibir pedidos de “anticipos a cuenta” por parte de los temporarios, que en esta época suelen tener otras ocupaciones pero se quedaron sin ingresos.

Señaló que aun si el turismo estudiantil queda suspendido este año, su obligación es garantizarle a los temporarios al menos tres meses de sueldo.

“Ésto es el día a día -dijo--. Es difícil saber hacia adónde va. Qué cambios se podrían aplicar. Si yo quiero trabajar con menos gente y en lugar de ingresar 1.500 chicos hago tres turnos de 500, igual no se puede, porque los chicos tienden a juntarse, y es lógico”.

Dijo que está en contacto con sus pares a nivel nacional y “todo el mundo está desesperado”. Recordó que la crisis de la gripe A, hace 11 años, también los obligó a replantear protocolos en el turismo estudiantil, lograron mejoras importantes en el servicio y la enfermedad no avanzó. “Pero ahora es muy distinto -afirmó-, porque este virus es diez veces más contagioso”.

“No bajamos los brazos”

El presidente de la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche (Ateba), Víctor Alfaro, admitió que la situación es crítica pero el sector todavía está en período de receso y recién la semana próxima comenzarán con “reuniones virtuales” para evaluar “cuáles son los parámetros y cómo se puede empezar a operar en estudiantil”.

Dijo que sin dudas va a ser difícil, porque los grupos suelen manejarse en grandes espacios cerrados como hoteles y discotecas, que son “lugares claves para este problema”. Pronosticó que la crisis sanitaria va a “generar muchos cambios”.

Alfaro dijo que no dan por perdida la temporada 2020, que debería empezar en dos meses y probablemente se atrase. “Nos preocupa sobremanera pero no bajamos los brazos -dijo-. Hay que trabajar mucho y estar preparados para el día uno”.