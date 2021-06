El nuevo disco de Garbage, inspirado en el estallido social chileno de 2019

Garbage editó este viernes su tan anticipado séptimo álbum de estudio “No Gods No Masters” a través de Stunvolume / Infectious Music. “Este es un disco que debía hacer”, dice la líder Shirley Manson. "Sólo Dios sabe lo que pensarán los aficionados, pero para mí, personalmente, es inmensamente satisfactorio".

Además del formato CD, se encuentra disponible hoy en plataformas de streaming y descarga una versión de lujo del álbum con versiones de temas clásicos como “Starman” de David Bowie y “Because The Night” escrita por Patti Smith y Bruce Springsteen; y cuenta con colaboraciones de Screaming Females, Brody Dalle, Brian Aubert, John Doe y Exene Cervenka. El álbum estará en las tiendas de discos a partir del 12 de junio como parte de “Record Store Day” disponible en vinilo rosa de edición limitada, con carátulas alternativas.

Producido por Garbage y su histórico colaborador Billy Bush, las semillas del nuevo álbum “No Gods No Masters” se plantaron en el verano de 2018 en el desierto de Palm Springs. El cuarteto se reunió en la casa de uno de los parientes de Steve Marker y esbozó el esqueleto del álbum durante dos semanas, improvisando, experimentando y sintiendo las canciones. Luego juntaron esos demos y tomaron caminos separados, antes de volver a reunirse en Los Ángeles para terminar el disco.



“No Gods No Masters”, elogiado por The New York Times como “una vibrante mezcla de pop gótico y orquestal", es el álbum más político y socialmente cargado de la banda hasta la fecha. La líder Shirley Manson comentó recientemente que para este nuevo álbum se inspiró en el estallido social de Chile de octubre 2019 ya que se encontraba en Santiago en ese momento: "vi con mis propios ojos a la gente levantarse y desafiar a su gobierno y fue una de las experiencias más conmovedoras de mi vida".

Desde el lanzamiento de su álbum debut homónimo en 1995, Garbage ha abierto un camino sonoro único, obteniendo elogios de la crítica y acumulando una gran cantidad de hits, así como siete nominaciones al Grammy y 17 millones de álbumes vendidos.