El Peque Schwartzman perdió un partido increíble en el Masters de Toronto

Desperdiciar un match point y luego perder el partido es una de las cosas más frustrantes que pueden pasar en el tenis. Mucho más duro es desaprovechar tres, que fue lo que le pasó hoy a Diego Schwartzman en el Masters 1000 de Toronto.

El Peque cayó por 6-3, 3-6 y 7-5 ante Roberto Bautista Agut en 2 horas y 45 minutos de juego. El español remontó tres puntos para partido en el tercer set y se llevó un triunfazo para avanzar a los cuartos de final del torneo canadiense.

El de Villa Crespo, N°14 del mundo, mejoró en el segundo set tras perder el primero y arrancó el tercero con más confianza ante el N°17. Se adelantó 3-1 y parecía que se iba a quedar con la victoria.

Su rival lo igualó 3-3 pero Schwartzman volvió a quebrar y llegó 5-4 con su saque. En ese game, contó con tres match points pero Bautista los remontó y puso las cosas 5-5.

