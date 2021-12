El sector petrolero espera una inversión de US$ 8700 millones para el 2022

Luego de la pandemia que frenó todos los eventos vinculados a la industria hidrocarburífera, el festejo del Día del Petróleo organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) fue el escenario de grandes anuncios. El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, anticipó que el 2022 podría ser un año récord en inversiones con la inyección de 8700 millones de dólares, mientras que el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, detalló que se espera que el año entrante la provincia supere los 300.000 barriles por día, y que bata todos los registros históricos en 2023 con una producción de 400.000 barriles diarios.

En el tradicional encuentro de la industria que se realiza en el coqueto hotel Sheraton de Buenos Aires mostró a una industria que no solo se repuso de la pandemia, sino que se enfrenta a un claro auge.

En ese sentido, Martínez aseguró que “las inversiones el año que viene podrían llegar a los 8700 millones de dólares, alcanzando así, y con excepción de lo acontecido en 2015, el mayor nivel de inversiones en dos décadas”.

Este año el sector inyectó cerca de 7000 millones de dólares, de los cuales casi 4000 millones de dólares se destinaron específicamente a Vaca Muerta, que es la única zona productiva del país que incrementó tanto su producción de gas y petróleo que terminó haciendo que el año cierre en los próximos días con un alza del 4% en el caso del gas y del 5% en el petróleo.

Como anticipó a Energía On, el titular de Energía reiteró que ante el auge de la producción de gas y hasta tanto se construya el nuevo gasoducto de Neuquén a Salliqueló, “estamos analizando autorizar exportaciones en firme a Chile todo el año”.

Gutiérrez anticipó que la producción de petróleo de Neuquén superará los 300.000 barriles diarios el año que viene.

En tanto que en el caso del petróleo, señaló que hasta agosto se exportaron 15,8 millones de barriles de petróleo, generando un ingreso de 953 millones de dólares.

El gobernador Gutiérrez no se quedó atrás en los anuncios y luego de recordar que “en junio cuando dije que íbamos a llegar a los 235.000 barriles de petróleo por día muchos no me creyeron, pero ya llegamos”.

Y agregó que “para el año que viene vamos a estar perforando el techo de los 300.000 barriles de petróleo por día y vamos a llegar a los 400.000 para el 2023, marcando el récord absoluto que tiene la provincia y que es de 308.000 barriles por día producidos en 1998”.

A su vez, Gutiérrez detalló que para el año que viene se espera una producción de gas promedio del año de 74 millones de metros cúbicos, que estará muy cerca de los 78 millones de metros cúbicos que es el récord absoluto de la provincia.

Sin embargo, el gobernador advirtió que “hoy vemos cuellos de botella –en el transporte de gas y petróleo- porque no fuimos empalmando la producción con las obras necesarias”.

Y es por esto que remarcó que “es imperioso que Oldeval resuelva la capacidad de transporte hacia Bahía Blanca y también el Oleoducto Trasandino (OTASA) que se comprometieron a que esté operativo a fines del año que viene, sino a más tardar en el invierno del 2023 vamos a tener un problema grande”.

Por último, el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, advirtió el desarrollo del no convencional, y en específico de Vaca Muerta, “es el proyecto de corto plazo de gran magnitud que tiene el país” y pidió por eso que las políticas de desarrollo “no sean de un solo partido sino una verdadera política de Estado”.