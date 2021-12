Vaca Muerta alimenta el sueño de un país exportador

La industria hidrocarburífera argentina se encuentra en un momento bisagra, ante la posibilidad de dar un salto al desarrollo de la mano de Vaca Muerta para embarcarse en el sueño de ser un país marcadamente exportador.

El recorrido realizado por el sector productor de gas y petróleo en este 2021 ha dado cuentas de una resiliencia admirable de la mayoría de las empresas y de una capacidad de crecimiento de la producción exponencial en los campos de Vaca Muerta.



Sin embargo, el 2021 también dejó en claro la otra mitad del momento bisagra, que es un por un lado el letargo o incluso declino que mostraron la mayoría de las cuencas productivas del país, ya que solo han sido las áreas de Vaca Muerta las que han incrementado en este año su producción, con un avance tan fuerte que por ejemplo en el caso del petróleo permitieron compensar la caída del convencional y dejar al país con 541.000 barriles diarios de petróleo, un nivel que no se venía desde hace seis años.



Pero este escenario de focalización de la actividad en el shale de la Cuenca Neuquina llevó a algo que se sabía desde hace años: la saturación de los sistemas de transporte tanto de gas como de petróleo. Los gasoductos troncales, en especial el Neuba II, ya no tienen espacio para que la producción de Vaca Muerta siga creciendo.

Un cuello de botella que no solo condena al país anticipadamente a pagar importaciones de GNL carísimas el invierno que viene, ante la imposibilidad de reemplazarlo con gas nacional, sino que sitúa a las obras del nuevo gasoducto Néstor Kirchner y todo el plan Transport.Ar en una condición más que delicada: si estas obras no están listas para el invierno del 2023, las importaciones se dispararán ante la caída de la producción nacional de gas. Un punto nada sencillo si se tiene en cuenta que la obra aún no fue licitada.



En el segmento del petróleo, el abrupto crecimiento de la producción de Vaca Muerta derivó en que el plan de ampliación de la red de oleoductos de Oldelval quedara chico y ya se experimenten problemas en la carga de la producción. La firma tiene en marcha un programa para poder transportar más petróleo, cuyo éxito definirá algo nada liviano: si la producción de petróleo de Vaca Muerta puede o no seguir creciendo.

Luego del brutal año de la pandemia, este 2021 marcó otra serie de puntos alentadores para la industria como son el sostenimiento de las exportaciones de petróleo liviano, en especial del crudo de Vaca Muerta blendeado con el Medanito. Pero también se asistió recientemente al inicio de los primeros contratos de exportación de gas natural en condición no interrumpible, aunque con fecha tope en el 30 de abril.

El avance en ambos caminos de la senda exportadora marca una alta aceptación de la producción nacional más allá de las fronteras, que son el trampolín que Vaca Muerta podría aprovechar para expandir su potencial, aumentar las exportaciones, y redundar no solo en más trabajo para la industria sino en especial. en la generación de los tan buscados billetes verdes para la economía argentina.

Pero en el camino a ese trampolín no son pocos los baches en el camino que se deberán sortear. Las limitaciones de la macroeconomía que no lograron ser saldadas con el plan de promoción de las inversiones que aún sigue en el Senado, son el camino negativo del momento bisagra, un punto de inflexión en el que además hay un reloj en cuenta regresiva ante el acelerado proceso internacional de transición hacia energías más limpias.

A 114 años del primer brote de hidrocarburo

Un 13 de diciembre como hoy, pero de 1907, cambió la historia de Argentina para siempre cuando el pozo denominado «2», en un yacimiento de Comodoro Rivadavia, a 539 metros de profundidad comenzó a bombear petróleo a la superficie por primera vez. A 114 años de aquel inédito hecho la industria celebra un nuevo aniversario en medio de un pleno resurgimiento tras la crisis que ocasionó el coronavirus en 2020.

El hito de ese viernes 13 de diciembre se produjo bajo la dirección nacional de Minas, Hidrología y Geología, que pertenecía al ministerio de Agricultura y era liderada por el ingeniero Enrique Hermitte. Lo particular del caso es que el pozo que se realizó y que finalmente encontró el oro negro, se pensó para la búsqueda de agua, según marcan los registros de aquella época.

A través de la dirección que conducía Hermitte se llevó adelante un plan nacional de perforación del subsuelo con el objetivo de estudiarlo, buscar minerales, agua y lo que finalmente se encontró que fue petróleo.

A pesar de que el Día del Petróleo Argentino se celebra el 13 de diciembre, se sabe que antes de esa fecha ya se había encontrado el hidrocarburo en el norte del país. Sin embargo, el hallazgo fue privado y por falta de personal, herramientas y principalmente financiero, se descontinuó el proyecto.

Otro hecho que cambió la historia argentina sucedió al día siguiente: el 14 de diciembre de 1907. A través de un decreto, el entonces presidente José Figueroa Alcorta, estableció una reserva fiscal de casi 200.000 hectáreas al rededor del pozo 2 que evitó que se otorguen permisos particulares y privados para la explotación.

Esa misma maniobra se replicó en 1918 en el primer pozo petrolero que se halló en Plaza Huincul. Luego, en 1922, ambas explotaciones fueron transferidas a una dirección general denominada Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fundada por el expresidente Hipólito Yrigoyen y conducida por el ingeniero Enrique Mosconi.

Sin dudas los sucesos de 1907, 1918 y 1922 fueron tres ejes de lo que hoy es la industria petrolera argentina y tras 114 años el sector está en la puerta de una nueva escala que promete, en el corto plazo, alcanzar el autoabastecimiento energético.