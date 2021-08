El silencio no es una respuesta

Desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Neuquén hemos planteado ante las autoridades provinciales y municipales el difícil momento que transitamos.

Representamos la segunda actividad económica de la provincia en términos de generación de PBI y entre restricciones, actividad económica nacional que no se recupera, pobre conectividad y tenue temporada invernal nuestro destino palidece. Nuestra agonía es colectiva porque no se trata sólo de un lugar cerrado, se trata de trabajo y progreso. Pero algunos no lo entienden.

Tras un año y medio de cuarentena, el sector hotelero y gastronómico no logra recuperarse. En la ciudad de Neuquén un tarifazo promedio de 70% en el servicio eléctrico nos deja en situación terminal.

Pedimos reuniones a las autoridades competentes para encontrar una salida a la brutal crisis que nos imputa de lleno. Queremos trabajar, activar la economía y generar trabajo. Queremos vivir de lo que hacemos de forma digna. Pero la omisión es política de estado en estos tiempos y la falta de empatía trasmuta en tragedia.

Gustavo Ammann

Presidente de AEHGN

(Extracto del texto enviado)



