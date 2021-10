El relato del hombre que fue maniatado tras el ataque en Bariloche

Algo escondido en la ruta al cerro Catedral, un camino de ripio se desvía hasta el campamento de Vialidad Provincial. Un cartel de color azul intenso advierte sobre la dependencia provincial.

Este lunes, el lugar amaneció rodeado por camionetas de la Policía de Río Negro. A muy pocos metros de ese sector, los peritos realizaban mediciones y tomaban fotografías; mientras otros anotaban en sus libretas observaciones sobre la vivienda y dos de las máquinas viales arrasadas por el fuego el domingo por la noche.

Minutos después de las 11, dos agentes procedieron a abrir el portón, al tiempo que el resto ingresaba a los vehículos y abandonaba el lugar que solo quedó custodiado por una policía.

El ataque se produjo en el campamento de Vialidad Provincial el domingo por la noche. Foto: Marcelo Martínez

Del otro lado del alambrado, Jorge Taboada, el hombre que cuida una casa de madera desde hace tres años, brinda su testimonio a tres agentes policiales de la Comisaría 27.

"Todo arrancó a las 21.30 cuando estábamos cenando y mirando los comentarios del partido River Boca", contó Jorge Taboada a RÍO NEGRO, sumamente tranquilo, mientras acariciaba a su perro.

"Estaba sentado en el sillón, de espaldas a la puerta, cuando de pronto, sentí un golpe y vi a un hombre con un arma, apuntándome. Me gritó que me tire al suelo, me dijo que era de la comunidad -no recuerdo cuál- y me pedía las llaves de las máquinas", indicó.

Taboada les explicó que él simplemente cuidaba de esa casa y que nada tenía que ver con Vialidad Provincial. "Me maniataron con una soga y me zamarrearon un poco pensando que no les decía la verdad. En todo momento, nos decían que fuéramos obedientes, que no nos iba a pasar nada. Mi señora es de sangre mapuche y les dijo que era peñi. Ahí se apaciguaron un poco", expresó.

Prendieron fuego dos máquinas viales y una casa. Foto: Marcelo Martínez

El hombre dijo que recuerda solo dos personas (uno con un arma y otro con un palo); su esposa, en cambio, manifestó haber visto tres hombres.

Taboada reconoció que tuvo miedo de que mataran a su perro que estaba inquieto ante la presencia de los individuos y constantemente le apuntaban con el arma. "En un momento, me levantaron forzándome y me pusieron algo en la cabeza para que no mirara. Nos llevaron a la pieza del fondo con los perros y a los 20 minutos, le pedí a mi señora que me desatara", señaló.

Desde la pieza, la pareja veía "el resplandor del fuego". "Nos habían demostrado que no nos iban a hacer nada. Pero teníamos miedo porque, en ese lugar, hay un zepelin y pensamos que podía explotar. Además, las máquinas tienen tanque de gasoil".

Los delincuentes se llevaron los teléfonos celulares de la pareja, las llaves del auto y de la casa. Durante el rastrillaje, la policía encontró los elementos en los alrededores de la casa. "Esta gente dejó panfletos en la mesa. No vi el contenido porque no tenía los anteojos pero nos dijeron que tenía amenazas a la gobernadora y a la fiscal", dijo.