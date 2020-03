El viajero inglés, atrapado en Madryn: le ofrecen hospedaje pero no puede pasar los controles

Paul Shepherd, el turista inglés de 58 años que viene recorriendo la Patagonia en moto hace varios meses, decidió ponerse en cuarenta en su carpa en Delavon (Chubut). Estuvo cuatro días ahí hasta que fue denunciado por los vecinos y demorado por efectivos de la policía provincial. Por violar el artículo 205 y por apercibimiento del artículo 239 del Código Penal Argentino, le informó a Radio Chubut el subcomisario Juan García, jefe de la Comisaría de Dolavon.

Paul Shepherd el lunes a la mañana al salir de Rawson

"Estaba en el camping municipal y vino la policia y me señaló que no podía hacer eso -le contó Shepherd a Río Negro-. Me llevaron en el patrullero al Hotel Deportivo en Rawson y me sacaron la moto. Dijeron que debía estar 15 días, pero al día siguiente volvieron y dijeron que ya no podía estar ahí, que debía ir hacia Río Negro".

Esa mañana se la devolvieron y lo escoltaron hasta la ruta, donde siguió hacia el norte como le indicaron. Llegó hasta Puerto Madryn, donde no pudo superar otro control. "He leído en internet que en Río Negro arrestan a la gente que quiebra la cuarentena", agregó preocupado, para el caso de que lo dejaron continuar, aunque tiene una carta de la Policía Federal que solicita que lo dejen pasar los controles.

"Gente solidaria me ofreció hospedaje en Las Grutas, en Viedma y también en Puerto Madryn, pero no puedo pasar los controles para llegar. Es una situación extraña: en mi carpa estaba en cuarentena pero ahora ya no lo estoy", señaló. Aunque intervino la fiscalía correspondiente, no hubo caso: solo lo autorizan a continuar viaje hacia el norte. El problema es que en Arroyo Verde, en la frontera provincial hay otro control que no podrá superar.

El caso es un ejemplo de la preocupante situación de muchos turistas que estaban hace varios meses recorriendo el país y con la cuarentena no pudieron regresar a su lugar de origen, ya sea en el exterior o en la propia Argentina, por los cortes de ruta. Por eso varios grupos de viajeros se movilizaron en ayuda de Shepherd, con la esperanza de que encuentre un lugar donde pasar con tranquilidad la cuarentena mientras otros trataban infructuosamente aun de contactar a la embajada británica. "Es todo lo que quiero, que me dejen llegar hasta alguno de los lugares que me ofrecieron", señaló.