Elecciones 2021: en Roca hay 80.000 personas habilitadas para votar y cuatro candidatos locales

En solo tres días, el domingo 14 de de noviembre se realizarán las elecciones legislativas generales, a través de las cuales Río Negro renovará dos bancas en la Cámara de Diputados: la de Ayelén Spósito (Frente de Todos) y la de Lorena Matzen (Juntos por el Cambio). Ambas dejan su mandato el 9 de diciembre de 2021.

Este domingo estarán habilitadas para votar alrededor de 80.000 personas en Roca divididas en 35 escuelas y 236 mesas. Será la misma cantidad de mesas que e las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre.

A nivel provincial, son 546.067 personas en 297 escuelas y 1.693 mesas, para las elecciones generales.

Roca, la segunda ciudad con mayor cantidad de habitantes de la provincia, concentra el 15% del padrón de votantes provincial, aproximadamente.

De las nueva listas que se presentaron en las PASO, seis están en carrera para esta elección. De las seis listas habilitadas, cuatro tienen candidatos de Roca entre los primeros dos puestos: el Frente de Todos, una lista de Juntos por el Cambio, el MAS y el Partido Socialista.

Son cinco roquenses entre los primeros puestos, tres son mujeres y dos varones; y un tercio de los primeros dos representantes de las seis listas son roquenses.

Los candidatos de Roca son: en el Frente de Todos, el segundo puesto es del actual legislador José Luis Berros (PJ); en el MAS la primera es la docente y referente sindical Elena Correa, seguida por el roquense Aquiles Añazco. En el Partido Socialista la segunda es la trabajadora social Andrea Mancardo. En la lista de Juntos por el Cambio, está en segundo puesto la coordinadora de la ONG Ser Fiscal, Adriana Fenouil.

Las otras dos listas habilitadas no tienen candidatos de Roca en los primeros puestos. En el caso de Juntos Somos Río Negro, Agustin Domingo quien -si bien vivió buena parte de su vida en Roca- no nació en la localidad y actualmente no está radicado. Tampoco hay roquenses en la lista del Frente de Izquierda.

Cabe recordar que la provincia de Río Negro tiene en total cinco bancas de diputados nacionales. Actualmente tres son del FT, una de JxC y una de JSRN. Tres de ellas, dos del Frente de Todos y una de JSRN continúan hasta diciembre de 2023.

Segunda elección con protocolos

Habrá protocolo sanitario por la pandemia del coronavirus al igual que en las PASO. Antes de salir de la casa, los electores deberán consultar en www.padron.gob.ar, su mesa y lugar de votación, según el pedido expreso de la Dirección Electoral de Río Negro.

Además, se recomienda a los electores llevar su propia lapicera para firmar el padrón. Para el caso de no hacerlo, se les brindará una sanitizada. Además, se solicita no cerrar el sobre con saliva. El uso de tapaboca es obligatorio siempre.

Se estima que como tope podrá haber ocho mesas por escuela, según una limitación fijada. Cada punto de votación contará con un Facilitador Sanitario, integrante del Comando Electoral y encargado de ordenar el ingreso de los votantes.

El horario de 10.30 a 12.30 será prioritario para la votación de las personas que integren grupos de riesgo. A las 18, cuando se cierren los comicios, los electores que estén en la fila fuera de la escuela recibirán un número para certificar que a esa hora estaban a la espera y se les permitirá ingresar después.

El transporte público también será libre y gratuito durante la jornada electoral, para brindar mayor accesibilidad y garantizar el derecho al voto de toda la ciudadanía.