Elecciones calientes en EEUU: denuncian que Trump no pagó impuestos federales

Una nueva polémica se generó hoy en Estados Unidos, después de que el diario The New York Times afirmara que el presidente Donald Trump no pagó impuesto a la renta en 10 de los 15 años anteriores a su acceso al gobierno y el mandatario replicara que se trata de “informaciones falsas, totalmente inventadas”.

El periódico publicó que Trump apenas abonó 750 dólares en impuestos federales en 2016, año en que ganó las elecciones presidenciales, y que “no pagó ningún impuesto sobre la renta en 10 de los 15 años anteriores, en gran parte porque informó más pérdidas que ganancias”.

The New York Times aseguró que “obtuvo información fiscal durante más de 20 años sobre el señor Trump y los cientos de empresas que componen su grupo, incluida información detallada sobre sus primeros dos años en el cargo”, y prometió para los próximos días nuevas revelaciones sobre la situación fiscal del mandatario.

“Son informaciones falsas, totalmente inventadas; he pagado mucho y también he pagado muchos impuestos sobre la renta al nivel del estado; el estado Nueva York cobra muchos impuestos”, dijo Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca, según la agencia de noticias AFP.

Al diferencia de todos sus antecesores desde la década de los 70, Trump, que hizo de su fortuna un argumento de campaña y cuyo grupo familiar no cotiza en bolsa, se niega a publicar sus declaraciones de impuestos y tiene abierta una batalla legal para evitar que se divulguen.

- Con información de Agencia Télam.-