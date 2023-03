El 45% de los argentinos declinaría una oferta laboral de un empleador con quien no comparte valores

Un estudio realizado recientemente releva las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en 34 países, incluido Argentina. Del informe, hecho por la consultora Randstad surge que el 45% de los argentinos no aceptaría un trabajo en una empresa cuyo negocio no esté alineado con sus valores en cuestiones sociales y medioambientales, marca que se ubica 3 puntos porcentuales por encima de la media arrojada a nivel global, donde el 42% de los consultados indicó que declinaría una oferta laboral de un empleador con quien no comparte valores.

Con resultados que muestran una clara tendencia de creciente relevancia del propósito y la búsqueda de alineación de los valores personales con los corporativos, el estudio de Randstad profundizó el análisis de estas expectativas de la fuerza laboral, encontrando que el 80% de los trabajadores argentinos considera que los valores y el propósito de su empleador son de vital importancia para su vida, marca ubicada 3 puntos porcentuales por sobre la media global del 77%.

“El sentido de pertenencia se vuelve cada día más importante en la percepción de los trabajadores, quienes necesitan sentir que son parte de su lugar de trabajo y por eso buscan sumar su talento a organizaciones que estén alineadas con sus propios valores y le den un sentido de propósito a sus vidas. Esto resulta particularmente relevante para las nuevas generaciones, que consideran al trabajo como una expresión más de su propia identidad y el espacio donde realizarse como personas”, afirmó Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay.



Más allá de las expectativas y el eventual comportamiento que pueden tener las personas frente a una oferta laboral, el estudio de Randstad indaga también sobre la situación actual y concreta de los encuestados en relación a valores compartidos. En este sentido, el 74% de los argentinos siente que los valores y propósito de su empleador en materia de sustentabilidad, diversidad y transparencia están efectivamente alineados con los propios. En el caso de Chile, este sentimiento de alineación de valores escala al 75%, en el caso de Brasil al 77% y en el de México al 83% de los encuestados.

A la hora de evaluar el sentido de propósito, el 57% de los trabajadores argentinos afirmó que su trabajo le brinda a su vida un sentido de propósito, cifra que coincide con el valor promedio arrojado en los 34 países en que se realiza el estudio.

Si comparamos estos datos a nivel regional, Argentina queda rezagado al último lugar, en el extremo opuesto a México, donde el 69% de los trabajadores sienten que su empleo les da un sentido de propósito, seguido por Brasil con el 66% y, finalmente por Chile, donde el 60% de los encuestados obtiene un sentido de propósito con su trabajo.

Sentido de pertenencia



Hoy los trabajadores ponen su realización personal en primer lugar, por eso buscan y demandan que sus trabajos cumplan con ciertas expectativas que ya no son negociables. Así, el sentido de pertenencia juega un rol clave para la retención del talento. En este sentido, el 59% de los trabajadores argentinos renunciaría a su empleo si no sintiera pertenencia con la organización, cifra que se ubica 5 puntos porcentuales por encima de la media arrojada a nivel global, donde el 54% de los consultados indicó que renunciaría a su empleo si no sintiera pertenencia con la empresa.

Si analizamos estos datos a nivel regional, tanto en México como en Chile el 65% de los encuestados afirmó que renunciaría a su empleo si no sintiera pertenencia con la compañía donde trabaja. Luego se ubica Argentina con el 59% y, por último, tenemos el caso de Brasil donde el 50% de los trabajadores dejaría su empleo si no sintiera pertenencia.

“La pandemia ha traído mayor claridad sobre los objetivos personales y profesionales de los trabajadores y eso ha generado un gran cambio de expectativas y demandas que presionan a las organizaciones, que se expresan en una mayor rotación y una creciente complejidad para retener al talento. En este contexto, los valores, el compromiso con la sostenibilidad, la inclusión y la diversidad y otros factores de la cultura organizacional adquieren cada vez mayor relevancia como atributos de las empresas consideradas atractivas para el talento”, agregó Andrea Ávila.