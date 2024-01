El 65% de los trabajadores argentinos quiere crecer en su carrera profesional

Randstad, la compañía de talento líder a nivel global, presentó los resultados de la última edición del Workmonitor, un estudio que releva las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en 34 países, incluido Argentina, del que surge que el 65% de los argentinos tiene ambiciones de crecimiento en su carrera profesional, cifra que supera en 9 puntos porcentuales a la media arrojada a nivel global.

Asimismo, el 52% de los trabajadores encuestados indicó que desea asumir mayores responsabilidades en el marco de su desarrollo de carrera, superando también en 5 puntos porcentuales a los datos globales.

Sobre estos resultados, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay afirmó: “Estamos viendo que el concepto de ambición de carrera y las expectativas de desarrollo profesional vienen evolucionando en los últimos años, de la mano del cambio de prioridades y la reconsideración de lo que las personas quieren y esperan de sus trabajos. La búsqueda de un mejor equilibrio entre vida profesional y personal y la flexibilidad como condición innegociable están hoy en el centro de las decisiones de carrera y modifican el sentido tradicional que tenía el progreso y las ambiciones de carrera laboral”.

“Los cambios en las expectativas y la nueva configuración de las ambiciones de carrera son factores a los que las organizaciones tienen que prestarle atención para en primer término decodificar y entender, para luego poder adaptar las propuestas de valor frente a las nuevas demandas y requerimientos del talento”. Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay.

En este sentido, el 42% de los trabajadores argentinos afirmó que dejaría su empleo si no le ofreciera oportunidades de desarrollo profesional, 7 puntos porcentuales por encima de la media global (35%), y tan solo el 24% de los consultados aseguró ser feliz en su trabajo y no desear ningún tipo de desarrollo en su carrera. En este punto, la diferencia con las cifras globales cambia, donde el 39% de los encuestados aseguró ser feliz en su trabajo y no tener mayores ambiciones de carrera.



El estudio de Randstad también indaga acerca de la libertad que sienten los trabajadores para poder expresar a sus empleadores sus ganas de progresar y ascender profesionalmente. En este sentido, el 50% de los argentinos aseguró poder hablar abiertamente con su empleador sobre sus deseos de crecimiento, cifra que supera en 4 puntos porcentuales a la media global (45%).

La importancia del equilibrio



El paso de la pandemia dejó como saldo una reconfiguración de prioridades y la mayor conciencia que han desarrollado las personas sobre el rol que quieren que el trabajo tenga en sus vidas y esos cambios llegaron para quedarse.



En este sentido, el 60% de los trabajadores argentinos asegura que no aceptaría un trabajo que afectara negativamente el equilibrio entre su vida personal y laboral, superando en 3 puntos porcentuales a la media global (57%).

Asimismo, el 59% de los argentinos asegura que su vida personal es más importante que la laboral (57% global) y el 44% afirma que dejaría un trabajo si le impidiera disfrutar de la vida (48% global).

