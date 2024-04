Este curriculum vitae atractivo no falla, según reclutadores laborales

Si te mueve la búsqueda laboral por estos días, estas recomendaciones te van a venir genial para crear un currículum vitae atractivo que deje pensando en vos a tus futuros empleadores… o al menos te habilite a seguir en diálogo con ellos por un puesto.

Ya sabemos que una buena impresión laboral inicia con un mejor curriculum vitae, con un diseño que corrobore tus capacidades frente al equipo de Recursos Humanos y te destaque ante otras personas que se sumen por el mismo puesto laboral.

Entonces, tené en cuenta que «un buen curriculum no pasará desapercibido al momento en que llegue a las diferentes fuentes de reclutamiento» señala al respecto Beatriz Peña, psicóloga industrial y especialista en Recursos Humanos, en diálogo con el sitio «PrensaLibre».

Es que el curriculum es un documento que subraya quienes somos y debe dar una buena impresión, ya que será la única y primera versión que las empresas en búsqueda de personal reconocerán de los aplicantes y avanzarán en base a ello.

Según agrega la profesional, los reclutadores pueden identificar a través del curriculum vitae si los postulantes son personas aplicadas, concisas y organizadas cuando ven y analizan los documentos recibidos en sus búsquedas.

Peña indica también que los diseños de curriculum vitae pueden variar según el perfil de trabajo que buscan las empresas.

Cómo diseño un curriculum vitae atractivo e infalible

Según Peña, los curriculums vitae que destacan a simple vista son aquellos que están elaborados de forma creativa, sin ser exagerados. Un documento ordenado, claro y puntual puede ayudarte a lograr el objetivo de quedarte con ese trabajo.

No hay que olvidar que el curriculum vitae debe guiar visualmente a los reclutadores de forma cronológica para que lo lean: primero verán la imagen; luego el nombre, los datos y por último, las experiencias.

Así, el curriculum vitae debe incluir:

* Una foto que transmita formalidad, con expresión seria y prendas de colores neutrales. Evitá que sean selfies. Además, el fondo debe ser liso.

* Tamaño de letra estandarizado: se puede utilizar un máximo de tres tamaños de letras parecidos para que se vea ordenado. Estos se pueden distribuir para títulos de categorías, subtítulos y textos descriptivos.

* Tipos de letras formales: puede ser alguna de estas opciones Arial, Times New Roman o Calibri, que son las más sencillas y reconocidas.

* Combinaciones no tan complejas en el tipo de letras: no se recomienda que haya tanta mezcla de formatos en las letras con cursivas, negrillas y subrayados.

* Paleta de colores neutrales y no tan encendidos: tonos referidos al blanco, azul, negro o gris son recomendados porque denotan sobriedad y minimalismo.