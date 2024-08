Estudiantes de la UNRN Sede Andina participan en un torneo mundial de programación

Estudiantes de Ingeniería en Computación, Ingeniería Electrónica y de la Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) pasaron la primera ronda de clasificación del Torneo Argentino de Programación, un concurso internacional destinado a estudiantes universitarios que busca desafiarlos con problemas de programación.

Mauricio Boyé, Ezequiel Navone, Ignacio Villalba, Teo Pirato Guthman, Matías Cajal, Fernando Giménez, Joaquín Rodríguez, Mirko Pojmaevich, Teo Moreno Piccini, Ezequiel Nehuen, Mirko Pojmaevich, Mateo Viguié, Lara Agostina Torletti, Luna Norely, Juan Manuel Valenzuela y Daniela Colque, de la UNRN Sede Andina, se presentaron en la primera instancia el sábado 24 de agosto en el Instituto Balseiro. En esta primera ronda del torneo se buscó resolver problemas de programación algorítmica en un plazo máximo de 5 horas.

Eguipo JAT GPT.



“Eran 5 horas con 14 ejercicios, o sea, si tardabas lo mismo en hacer cada ejercicio, no tenías ni 20 minutos por ejercicio”, cuenta Teo Pirato Guttman. “Además lo complicado era que las pruebas automáticas tenían un time out de 0,5 o 1 segundo, entonces no solo había que hacer un algoritmo que dé la respuesta correcta, sino que tenía que dar la respuesta correcta muy rápido”, agrega Joaquín Rodríguez.

Equipos de la UNRN que participaron en esta instancia



La UNRN participó con cuatro equipos: JAT GPT Grupo de Programación Tranqui resultó en el puesto 45º, Bug Abstract Factory en el puesto 51º, Centauro en el puesto 68º y Sän Kâi en el puesto 73º entre 155 equipos participantes de diferentes universidades del país. Todos los equipos clasificaron para la segunda instancia del torneo.

Equipo Centauro.



Los estudiantes cuentan cómo se prepararon para esta primera instancia y cómo lo hacen para las rondas siguientes: “Creo que nos faltó más preparación o conocimiento sobre la competencia, nos sirvió practicar ejercicios similares en plataformas online”, comenta Mauricio Boye y agrega que para la próxima instancia seguirán realizando simulacros de competencias en equipo y evaluando usar otros lenguajes en casos particulares de eficiencia.

“Vamos a seguir juntándonos, juntarnos a hacer ejercicios es lo más clave, tal vez intentar cómo sería la competencia en sí de vez en cuando, afinar más la estrategia”, explica Teo Pirato Guttman.

La segunda instancia del torneo será el 9 de noviembre en Buenos Aires y formará parte de la competencia regional latinoamericana. La final mundial del Concurso Internacional de Programación Universitaria se realizará en China en 2025.